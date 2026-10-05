Una frana di grandi dimensioni si è staccata dalle Tofane, sulle Dolomiti, proprio mentre nella zona era in corso un intervento dell’elisoccorso. Il crollo si è verificato nel primo pomeriggio dalle pareti settentrionali della Tofana di Dentro, a ovest di Cortina d’Ampezzo. In quel momento l’elicottero del Suem stava ultimando il recupero di un’escursionista rimasta infortunata durante un’uscita in montagna. Dopo averla trasportata in ospedale, il mezzo è tornato nella zona della frana insieme a due soccorritori della Guardia di Finanza per effettuare una ricognizione, resa inizialmente difficile dall’enorme nube di polvere sollevata dal distacco.

Grossa frana sulle Tofane durante un intervento dell’elisoccorso

Il distacco si è verificato nel primo pomeriggio dalle pareti nord della Tofana di Dentro, una delle cime appartenenti al gruppo delle Tofane, nel territorio di Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno. Si è trattato di una frana di ingenti dimensioni, che ha sollevato una densa nube di polvere rendendo per diverso tempo difficile osservare dall’alto la zona interessata dal crollo.

La coincidenza che ha reso particolarmente delicati quei momenti riguarda però ciò che stava accadendo proprio in quell’area: un elicottero dei soccorsi era impegnato in un intervento per recuperare un’escursionista ferita. Il distacco è infatti avvenuto mentre l’eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore stava ultimando le operazioni di soccorso.

L’escursionista recuperata con il verricello

L’intervento era stato richiesto per aiutare una 52enne di Limana, comune della provincia di Belluno, che si era infortunata a un ginocchio mentre si trovava lungo la via normale alla Tofana di Rozes. Per raggiungere e recuperare la donna è intervenuto l’elicottero del Suem. Il tecnico di elisoccorso è stato calato dal mezzo utilizzando un verricello di circa 10 metri e ha quindi provveduto a recuperare l’escursionista.

La donna è stata issata a bordo dell’eliambulanza e trasportata all’ospedale Codivilla di Cortina, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. E proprio mentre queste operazioni stavano arrivando alla conclusione, dalle vicine pareti della Tofana di Dentro si è verificato il grande distacco.

La nube di polvere dopo il crollo

Una volta accompagnata l’escursionista in ospedale, l’elicottero è stato utilizzato per verificare cosa fosse accaduto sulla montagna. A bordo sono saliti due soccorritori della Guardia di Finanza di Cortina e il mezzo è tornato verso l’area interessata dalla frana per effettuare un sorvolo.

Le prime verifiche si sono però rivelate complicate. Il materiale precipitato dalla parete aveva infatti generato una nube di polvere molto densa, che impediva di avere una visuale sufficientemente chiara della zona coinvolta.

Per questo motivo le operazioni di controllo dall’alto si sono protratte a lungo. Soltanto nel corso del pomeriggio la polvere ha iniziato a diradarsi e le condizioni di visibilità sono progressivamente migliorate, permettendo di effettuare una ricognizione più accurata dell’area.

Le verifiche dopo la frana sulle Tofane

Il sorvolo è servito quindi a osservare dall’alto la zona interessata dal distacco dopo che la nube aveva inizialmente nascosto le conseguenze del crollo. La fonte dei Vigili del Fuoco non riferisce il coinvolgimento dell’elicottero nella frana né persone travolte dal materiale. Il dato certo è la particolare concomitanza tra i due eventi: mentre la parete della Tofana di Dentro cedeva, poco distante era ancora in corso il recupero dell’escursionista. L’eliambulanza aveva quindi prima completato il soccorso e trasportato la 52enne al Codivilla, per poi tornare in quota con gli uomini della Guardia di Finanza.

La grande quantità di polvere sollevata dalla frana ha rappresentato il principale ostacolo alle prime verifiche, impedendo per diverso tempo di vedere chiaramente l’area del distacco. Solo con il miglioramento della visibilità nel pomeriggio è stato possibile procedere con la ricognizione dall’alto e osservare più chiaramente la zona colpita.

Video tratto da: Ansa