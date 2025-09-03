Per anni Francesca Senette è stata uno dei volti più riconoscibili del giornalismo televisivo italiano. Conduttrice, inviata, giornalista di punta del TG4, ha lavorato anche in Rai e su La7, vivendo una carriera intensa fatta di dirette, redazioni in fermento e serate mondane. Poi, all’apice del successo, ha scelto di cambiare tutto e di abbracciare una nuova vita: oggi insegna yoga, si dedica al benessere psicofisico e racconta un percorso di trasformazione profonda, nato anche da momenti difficili.

La scomparsa di Emilio Fede, storico direttore del TG4 e suo mentore, ha riaperto per lei una finestra sul passato. “Mi ha insegnato a stare davanti a una telecamera e mi ha dato fiducia quando ero poco più che una ragazza“, ha raccontato in un’intervista. “Per me è stato un maestro, nonostante le luci e le ombre della sua carriera”.

L’inizio al Tg4 e la chiamata di Berlusconi

Francesca Senette aveva solo 23 anni quando venne notata da Silvio Berlusconi grazie a un servizio giornalistico su AntennaTre. Poco dopo arrivò la chiamata che le avrebbe cambiato la vita: Emilio Fede la volle nella squadra del TG4, dove divenne uno dei volti principali del telegiornale.

Dopo alcuni anni in Mediaset, approdò in Rai2 alla conduzione di Italia sul 2, per poi collaborare anche con La7 come conduttrice e opinionista. Un percorso intenso e variegato, che l’ha resa un volto familiare per il pubblico, tra dirette in prima serata ed eventi importanti.

L’addio improvviso alla televisione

L’uscita dal piccolo schermo non è stata una scelta programmata. Un giorno, mentre organizzava un compleanno di famiglia, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata che le comunicava la sua esclusione dalla Rai. “Mi sono sentita una pedina in un gioco più grande di me”. Avrebbe potuto reagire portando la questione in tribunale, ma decise di non farlo. Scelse, invece, di lasciar andare, sostenuta dalla famiglia e, soprattutto, dal marito Marcello, che in quei giorni fu il suo punto di riferimento.

La rinascita attraverso lo yoga

È stato in quel momento di crisi che Senette ha trovato nello yoga una nuova strada. All’inizio era scettica: “Lo consideravo lento e noioso“, ha ammesso. Poi, per caso, entrò in una lezione sbagliata e da quel giorno non smise più. Si è formata con corsi, master e teacher training, studiando a fondo una disciplina con oltre 5mila anni di storia. Nel 2014 è stata persino istituita la giornata internazionale dedicata a questa disciplina, voluta fortemente dal governo indiano.

Durante la pandemia ha iniziato a condividere online le sue lezioni, ripresa dalla figlia Alice, e in poco tempo la sua community è cresciuta. Il punto di svolta è arrivato nel 2024, quando ha guidato una lezione di fronte a 600 persone in Piazza Duomo per il Cancer Survivors Day. Oggi Francesca Senette insegna Hatha Yoga, parla di benessere e mindfulness, e continua a formarsi. Non rinnega il passato televisivo, ma guarda avanti: “Se tornassi in tv, vorrei farlo solo per parlare di ciò che amo: lo yoga e il benessere”.