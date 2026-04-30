Francesco De Carlo è uno degli artisti italiani che è riuscito a conquistare il sogno americano. Apprezzatissimo negli Usa, è il primo comico italiano a esibirsi nel famoso late show di Jimmy Fallon. Il Tonight show è infatti considerato una pietra miliare della tv contemporanea e della comicità non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo.

Dagli esordi nei locali di Roma al Tonight Show: la carriera di De Carlo

Francesco De Carlo è nato a Roma il 20 febbraio 1979 ed è un comico e conduttore radiofonico italiano.

Prima di intraprendere la carriera nel cabaret, si è laureato in Scienze politiche e ha lavorato per quattro anni al Parlamento europeo.

Successivamente è deiventato speaker radiofonico a Radio Globo, per poi prendere parte a diversi programmi, su varie emittenti Rai e Sky, come Aggratis, Gli sgommati, Nemico pubblico, Comedy Central News e Stand Up Comedy.

De Carlo ha fatto parte del movimento di Satiriasi, che voleva portare la stand up comedy in Italia differenziandosi dal cabaret, dai tormentoni e, più in generale, aprire a una comicità più adulta.

Gli inizi sono partiti da uno stabile occupato, l’ex Cinema Palazzo di San Lorenzo, a Roma.

Si è poi trasferito in Inghilterra e ha lavorato per il programma Paul Hollywood’s Big Continental Road Trip in onda su BBC Two.

Nel 2017 ha presentato il programma in seconda serata su Rai 3 Tutta colpa della Brexit, che racconta in modo autobiografico e in prima persona del suo viaggio a Londra.

Nel corso degli anni, Francesco De Carlo si è esibito in tutto il mondo, dal Comedy international Showcase di Montréal a Londra, Edimburgo, Berlino, Mosca, Johannesburg, Oslo, Helsinki oltre che in paesi quali la Corea del Sud, Estonia e Lettonia.

È stato il primo comico italiano a diventare resident del Comedy Cellar di New York.

Durante il lockdown, dovuto alla pandemia di COVID-19, ha dato vita, insieme a Francesco Lancia, a “Tutti a casa”. Nel programma, trasmesso in diretta su varie piattaforme streaming, un gruppo di comici e stand-up comedian commentava insieme a degli ospiti notizie, fatti e aneddoti riguardanti l’attualità.

Nel 2026 Francesco De Carlo ha iniziato un tour di stand up comedy negli Usa e il 28 aprile 2026 è stato ospite di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Cosa ha detto Francesco De Carlo al Tonight Show: il monologo che ha stregato gli USA

Il monologo di Francesco De Carlo al Tonight Show di Jimmy Fallon è stato breve e serrato. Lo stand-up comedian ha portato sul palco gli stereotipi e la storia condivisa tra Italia e Usa, dalla mafia alla Seconda guerra mondiale, fino al tema dell’immigrazione.

“Per terrorizzare un’intera città con il nostro accento bisogna essere davvero bravi”, ha scherzato il comico parlando delle cosche italoamericane.

Un accenno ha riguardato anche la situazione attuale negli Usa nei confronti dei “non americani”: “È un periodo fantastico per essere uno straniero in questo Paese. Ho aspettato questo momento per tutta la vita. Grande idea. No No, sto scherzando agente, vengo da Kansas City”.

Parlando del passato bellico del nostro Paese, De Carlo ha sottolineato come “l’alleanza tra i cattivi era tra Italia, Germania e Giappone”. Questi tre paesi sono però molto differenti e il comico ha specificato come fosse “l’alleanza più casuale di sempre, perché Germania e Giappone sono molto organizzate e rigide. L’Italia.. l’arte dell’improvvisazione”.