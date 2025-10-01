Le Frecce Tricolori rappresentano da oltre sessant’anni uno dei simboli più amati dell’Aeronautica Militare e dell’Italia nel mondo. La loro storia è fatta di passione, addestramento e disciplina, ma anche di evoluzioni spettacolari che hanno reso celebre la pattuglia acrobatica nazionale in ogni angolo del pianeta.

Le origini delle Frecce Tricolori

La passione per il volo acrobatico in Italia nasce subito dopo la Seconda guerra mondiale, quando diversi reparti dell’Aeronautica Militare iniziarono a sperimentare formazioni e manovre collettive per mostrare al pubblico il volto rinnovato delle forze armate. Negli anni Cinquanta furono create diverse pattuglie provvisorie, ognuna legata a un reparto specifico: dai Diavoli Rossi ai Lanceri Neri, queste squadre entusiasmavano il pubblico, ma non avevano una continuità di servizio strutturata.

Fu nel 1961, con la decisione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, che nacque ufficialmente la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), meglio conosciuta come Frecce Tricolori. La loro base fu stabilita a Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, dove ancora oggi ha sede il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico.

Come viene decisa la formazione

Nei primi anni le Frecce Tricolori volavano con i velivoli F-86 Sabre di fabbricazione statunitense. Successivamente arrivarono i Fiat G.91 e, dal 1982, gli Aermacchi MB-339 PAN, utilizzati ancora oggi. La scelta di questi aerei leggeri ed estremamente manovrabili ha permesso alla pattuglia di realizzare figure spettacolari come il celebre cardioide o l’incredibile scintilla tricolore, tutte manovre che hanno contribuito a creare il mito internazionale della squadra.

Oltre alla precisione tecnica, ciò che distingue le Frecce Tricolori è il forte valore simbolico: la scia verde, bianca e rossa che disegnano nei cieli durante le esibizioni è un abbraccio all’Italia, un richiamo al tricolore che unisce cittadini e istituzioni. Nel corso dei decenni, la pattuglia ha partecipato a centinaia di manifestazioni internazionali, diventando ambasciatrice del Paese e raccogliendo ovunque entusiasmo e rispetto. Le Frecce hanno incantato personalità provenienti da ogni parte del mondo, come capitato con i reali inglesi durante la loro visita a Roma nell’aprile del 2025.

Le Frecce Tricolori non sono solo spettacolo, ma anche scuola di addestramento e simbolo di disciplina: ogni pilota vi resta in servizio pochi anni, per poi passare a incarichi operativi, portando con sé un bagaglio unico di esperienza e lavoro di squadra. La selezione è rigorosissima e richiede non solo capacità tecniche eccezionali, ma anche equilibrio e spirito di gruppo. Un compito non certo esente da rischi quello dei piloti, che ha comportato anche incidenti come quello della primavera 2025 occorso a un pilota durante un volo a Pantelleria.

Per ambire a diventare un pilota di Frecce Tricolori bisogna innanzitutto entrare in Aeronautica Militare e frequentare l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Dopo la laurea e la formazione militare, i candidati proseguono presso scuole di volo nazionali e internazionali. Solo i migliori piloti da caccia vengono presi in considerazione per la PAN. I candidati devono avere almeno 750 ore di volo su jet militari e dimostrare abilità eccezionali nel controllo dell’aereo. Nella valutazione rientrano anche sangue freddo, equilibrio caratteriale e capacità di lavorare in squadra, qualità indispensabili in formazioni così serrate.

Oggi, con le nuove sfide tecnologiche e l’arrivo di velivoli di nuova generazione nell’Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori continuano a essere un punto di riferimento. Non solo per le manifestazioni aeree, ma come simbolo di identità nazionale, capace di unire passato e futuro, tradizione e innovazione.