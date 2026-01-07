Se le temperature scendono sotto lo zero, gestire in modo corretto il gelo intenso non è solo una questione di comfort, ma soprattutto di salute. Il freddo può mettere alla prova le difese immunitarie, aumentare il rischio di ipotermia, rendere più difficili anche le attività quotidiane.

Per affrontare l’inverno in sicurezza è quindi fondamentale adottare alcune strategie pratiche, che vanno dall’abbigliamento fino a stili di vita adeguati al clima. Per cui, vediamo quali sono le principali regole anti freddo da seguire per non patire i cali di termometro.

Vestirsi a tre strati

Uno dei principi fondamentali per proteggersi dal gelo è il cosiddetto abbigliamento “a cipolla”, più nel dettaglio a tre strati:

lo strato base, a contatto con la pelle, dovrebbe essere aderente e traspirante, in modo da mantenere il corpo asciutto. I materiali tecnici o la lana merino sono preferibili al cotone, che trattiene l’umidità;

come strato intermedio, che ha la funzione di isolare il calore corporeo, ben trovati ai maglioni di lana, pile o capi a maniche lunghe, che permettono di trattenere l’aria calda prodotta dal corpo;

infine, lo strato esterno deve proteggere dagli agenti atmosferici, come vento, pioggia e neve. Giacche impermeabili e traspiranti aiutano a mantenere una temperatura stabile, evitando al tempo stesso la sudorazione eccessiva.

Rimanere sempre asciutti

L’umidità è uno dei principali nemici durante la stagione fredda: se i vestiti o la pelle sono bagnati, il corpo perde calore in modo rapido e la sensazione di freddo aumenta. È quindi importante scegliere capi che favoriscano la traspirazione.

Se necessario, cambiamoci subito dopo aver sudato o dopo che un acquazzone ci ha colto di sorpresa. E mai dimenticare che anche calze e scarpe impermeabili giocano un ruolo fondamentale nel mantenere il corpo asciutto.

Proteggere testa, mani e occhi

Si sente spesso dire che il 70% del calore corporeo si disperde dalla testa, ma questo dato non è corretto. In realtà, la perdita di calore dipende soprattutto dalle parti del corpo esposte: e siccome la testa è scoperta, disperde calore in quanto zona non protetta.

Per questo, indossare un cappello e dei guanti durante la stagione invernale è essenziale, perché testa e mani sono più esposti e sensibili al freddo. In dettaglio, i guanti aiutano a prevenire geloni e perdita di sensibilità, un problema tipico della stagione.

Ma non dimentichiamo anche di indossare sempre gli occhiali da sole, utili soprattutto in presenza di neve, che riflette la luce e può affaticare gli occhi.

Mantenersi idratati anche in inverno

L’aria fredda e secca favorisce la disidratazione, anche se la sensazione di sete è meno evidente rispetto all’estate. È quindi consigliabile bere in modo regolare, preferendo bevande calde non alcoliche come tè, tisane o brodo.

L’alcol, al contrario, aumenta la perdita di liquidi e può dare una falsa sensazione di calore, risultando controproducente.

Muoversi per scaldare il corpo

Il movimento è un alleato naturale contro il freddo: camminare, fare esercizi leggeri o anche solo evitare di restare immobili troppo a lungo aiuta a stimolare la circolazione e a produrre calore.

È importante però non eccedere, per evitare sudorazione eccessiva che potrebbe raffreddare il corpo una volta fermi. Con queste semplici regole, affrontare il gelo invernale non sarà un problema e potremo tutelare il corpo dagli sbalzi di temperatura.