Il 29 giugno a Xi’an, in Cina, il proprietario di una bancarella di cibo ha evitato per un soffio di essere colpito da pesanti freezer. I due grandi congelatori alle sue spalle si sono ribaltati pochi secondi dopo che si era alzato dal suo posto. Gli elettrodomestici si sono schiantati proprio nel punto in cui stava mangiando poco prima e, dato il peso, l’uomo ha rischiato la vita se fosse rimasto seduto al tavolo con l’amico. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Solo tanta paura in strada a causa dell’impatto e del forte rumore.

I freezer caduti sul tavolo

Le immagini probabilmente di telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta la scena. Due uomini sono seduti uno di fronte all’altro e stanno mangiando tranquillamente.

Alle spalle di uno dei due ci sono dei grandi e pesanti freezer. Le immagini sono state riprese il 29 giugno 2026, a Xi’an (Shaanxi), presso una bancarella di cibo da strada e la persona seduta davanti ai congelatori era proprio il proprietario dell’attività.

L’uomo, improvvisamente, si è alzato e si è allontanato ma a quanto pare l’azione è stata compiuta perché richiamato da qualcosa e non perché si fosse accorto di qualcosa che non andasse alle sue spalle.

Pochi secondi dopo, però, i due grandi congelatori si sono ribaltati in avanti con un forte schianto quasi andando a colpire l’altro commensale che era rimasto seduto davanti al proprietario.

Gli elettrodomestici sono precipitati esattamente sulla sedia in cui era seduta la persona che si era alzata poco prima.

Praticamente il proprietario della bancarella si è salvato la vita per puro caso, evitando che l’accaduto di trasformasse in tragedia.

Il video si conclude mostrando i congelatori caduti che schiacciano il punto in cui l’uomo sedeva poco prima, mentre lui è riuscito appunto a evitare l’impatto per un soffio.

La paura tra i clienti

Fortunatamente si è salvato anche l’amico del proprietario che, seppur rimasto seduto al suo posto, trovandosi dall’altra parte del tavolo, è stato solo sfiorato dai freezer.

Sicuramente è stata tanta la paura, ma il giovane non ha comunque riportato alcun problema. Sotto shock anche le persone che si trovavano nei pressi della bancarella di Xi’an (Shaanxi) e che hanno assistito alla scena o sono stati richiamati dal forte rumore del crollo.

In ogni caso, nessuno è rimasto ferito mentre ingenti sono probabilmente i danni alla bancarella tra freezer, tavolo e sedie rotte.

Xi’an, nota in italiano anche come Xian, è il capoluogo della provincia dello Shaanxi nella Cina e città sub-provinciale.

È conosciuta come una delle più importanti città nella storia cinese. La località è inoltre nella lista delle quattro grandi capitali antiche della Cina perché fu il luogo di residenza di ben tredici dinastie, incluse la Zhou, la Qin, la Han e la Tang. Città con più di 3.100 anni di storia, Xi’an rappresenta anche la fine più orientale della Via della seta.

Chiamata Chang’an, che significa “Pace Perpetua”, nei tempi antichi, è la più grande e più sviluppata città nel centro della Cina nord-occidentale e si posiziona fra le prime città cinesi per popolazione. È anche sede universitaria di rilievo.