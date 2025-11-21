Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più energivori in casa, perché resta acceso h24 per mantenere la temperatura interna. Da varie fonti si evince che il consumo annuo di un frigorifero può variare in base a età, classe energetica e dimensioni. Ma in linea generale, si va da circa 100 kWh/anno per i modelli più efficienti, fino a 300-600 kWh per quelli più datati.

Per questo, ottimizzare il funzionamento del frigorifero è importante, ad esempio regolando in modo corretto la temperatura. In questo modo, semplice ma efficace, potremo diminuire il consumo e risparmiare sulla bolletta. In un periodo in cui le spese energetiche sono in costante aumento, qualche trucco per ridurle fa sempre comodo.

Regolazione con manopola nei modelli vecchi: la regola del centro

Nei frigoriferi più vecchi, senza display digitale, la regolazione della temperatura avviene tramite una manopola numerata, in genere da 1 a 7, dove 1 è la posizione meno fredda. Il consiglio generale è di lasciare la manopola al centro , cioè su valori come 3-4.

Questa impostazione centrale consente di mantenere una temperatura interna sufficiente a conservare gli alimenti senza sforzare troppo il compressore. Se si abbassa troppo la temperatura, il frigorifero lavora di più, consumando più energia. Ma se eccediamo al contrario, gli alimenti potrebbero non conservarsi.

Un sistema efficace è invece regolare “di poco” a seconda della stagione: in estate, a temperatura esterna più alta, è possibile muovere la manopola verso valori più freddi. In inverno si può spostare invece verso 2-3, per far lavorare di meno il motore.

Il principio chiave per risparmiare è mantenere la temperatura interna del frigorifero stabile. Le oscillazioni frequenti, cioè quando il compressore si accende e si spegne troppo spesso, aumentano i consumi.

Uno sbalzo continuo significa che il motore lavora di più per riportare il frigo alla temperatura desiderata, cosa che avviene dopo ogni apertura dello sportello o variazione esterna. Questo ciclo ripetitivo può essere dispendioso rispetto a un funzionamento più costante.

Nei frigoriferi moderni: il vantaggio del display

I frigoriferi moderni non usano più manopole numerate, ma un display digitale che mostra i gradi Celsius impostati. In questi casi, si può regolare con maggiore precisione la temperatura interna.

La temperatura ideale è di circa 4 °C nel vano frigo, -8 °C per quello freezer: questo è lo standard consigliato per conservare bene i cibi e minimizzare i consumi. Se evitiamo oscillazioni eccessive, riduciamo il lavoro del compressore e potremo risparmiare.

5 consigli per minimizzare i consumi del frigorifero

Oltre alla regolazione della temperatura, ci sono altri accorgimenti utili per tagliare i costi:

sbrinare in modo regolare i modelli manuali, perché le formazioni di ghiaccio possono aumentare i consumi anche del 20-30%; non sovraccaricare, ma lasciare spazio tra gli alimenti per favorire la circolazione dell’aria fredda; alloggiare l’elettrodomestico lontano dal forno o dai termosifoni, mantenendo anche qualche centimetro di distanza dalle pareti per dissipare meglio il calore; verificare le guarnizioni della porta, che devono essere sempre in buono stato, perché eventuali fessure possono far uscire aria fredda, costringendo il motore a sforzare; Pulire il frigorifero , senza dimenticare le serpentine, in quanto polvere e sporco sul retro del frigo riducono l’efficienza della bobina di dissipazione, aumentandone il consumo.

Con questi suggerimenti potremo evitare sprechi energetici e avere un risparmio concreto sulle bollette.