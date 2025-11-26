La frutta e la verdura sono alimenti cardine di un menù equilibrato e sano, alla base della dieta Mediterranea, osannata in tutto il mondo. Il loro apporto di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti, rende questi regali della natura un dono anche per la nostra salute.

Ma quello che forse ignoriamo è che non solo la polpa è ricca di oligoelementi essenziali. La buccia è infatti fonte importante di sostanze nutritive e per questo dovremmo cercare di non scartarla, ma consumarla insieme ai frutti stessi, o come snack a parte.

Di fatto, alcune scorze nascondono una vera e propria miniera di nutrienti. Una cornucopia di bontà e salute che troppo spesso gettiamo via. Ma vediamo meglio le proprietà di alcuni frutti e ortaggi comuni e come mangiare le relative bucce in modo sicuro e gustoso.

Il primo consiglio è di optare per alimenti biologici o non trattati, per evitare che la scorza trattenga pesticidi e sostanze chimiche. Le bontà certificate organiche, infatti, rispondono a requisiti piuttosto vincolanti in merito, lasciandoci più tranquilli sul consumo.

Arancia: nella scorza doppia dose di vitamina

La buccia dell’arancia è ricca di vitamina C e contiene inoltre fibre e antiossidanti, come i polifenoli. La scienza dice che un solo cucchiaio di scorza grattugiata può fornire una porzione significativa di vitamina C e addirittura più fibra rispetto alla polpa stessa.

Come mangiarla:

grattugiata finemente (scorza) e aggiunta a insalate, yogurt, frullati o muesli;

candita per ottimi dolci o snack vegetali;

infusa in tè o tisane per sfruttare gli oli essenziali.

Buccia di mela: carica di vitamina C e potassio

La buccia della mela è forse una delle parti più nutrienti del frutto stesso. Di fatti, contiene più vitamina C rispetto alla polpa, oltre a vitamina A, vitamina K, potassio e fibre. Si parla di valori del 300 % in più di vitamina K e percentuale elevata di altri micronutrienti.

Come consumarla:

la mela si può mangiare intera, senza sbucciarla, dopo averla lavata;

le mele possono anche essere cotte al forno intere, con un pizzico di cannella;

se ci piacciono i frullati, aggiungiamo le bucce per aumentare il contenuto di fibre.

Patata: ferro, magnesio e vitamina B6

Anche la buccia della patata è spesso sottovalutata. È infatti ricco di minerali come ferro, magnesio, potassio e può contenere vitamina C e vitamina del gruppo B , tra cui la B6. E apporta anche fibre e composti antiossidanti come flavonoidi e rutina.

Come mangiarla:

cuocendo le patate in padella mantenendo la buccia, dopo averle lavate;

preparando chips salutari al forno, tagliando le bucce e aggiungendo olio d’oliva e sale, cuocendole fino a che non risultano croccanti;

aggiungendo la buccia tritata in minestroni o zuppe.

Kiwi: più fibra con la buccia

Può sembrare strano, ma anche la buccia del kiwi è commestibile e contiene una quantità maggiore di fibre rispetto alla polpa, oltre a folati, vitamina E, antiossidanti. La sua superficie può sembrare “difficile”, ma è meno coriacea di quanto si crede.

Come consumarla:

laviamo il kiwi con cura per rimuovere peli e impurità, poi mangiamolo intero;

se la texture non convince, tagliamo il kiwi a pezzi e aggiungiamolo al frullato con la scorza, per ottenere un apporto extra di fibra.

Banana: se matura, si può mangiare anche la buccia

La buccia della banana è ricca di nutrienti, quali fibre, potassio, magnesio, antiossidanti come flavonoidi e carotenoidi. In più, rientra tra gli alimenti che migliorano l’umore , in quanto contiene triptofano , che favorisce la produzione di serotonina.

Se abbiamo una banana matura, dato che la buccia del frutto acerbo può risultare fibrosa, ecco un’altra bontà che possiamo consumare intera.

Come mangiarla:

se la buccia è morbida, possiamo lavarla, tagliarla a pezzi e inserirla in frullati o estratti di frutta e verdura;

un’altra opzione è cuocere la buccia, ad esempio lessndola e riducendola in purea, un ottimo ingrediente per ricette dolci o salate, tipo il pane;

si può anche infondere in acqua bollente per un delizioso tè di buccia di banana.

Alcuni consigli utili

Ora che sappiamo tutte queste nozioni, è il momento dei suggerimenti utili per trattare frutta e verdura nel modo giusto. Con le regole di buona cura degli ortaggi , non solo mangiare le bucce diventerà una salutare abitudine, ma potremo anche farlo in sicurezza. E quindi: