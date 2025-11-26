La frutta e la verdura sono alimenti cardine di un menù equilibrato e sano, alla base della dieta Mediterranea, osannata in tutto il mondo. Il loro apporto di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti, rende questi regali della natura un dono anche per la nostra salute.
Ma quello che forse ignoriamo è che non solo la polpa è ricca di oligoelementi essenziali. La buccia è infatti fonte importante di sostanze nutritive e per questo dovremmo cercare di non scartarla, ma consumarla insieme ai frutti stessi, o come snack a parte.
Di fatto, alcune scorze nascondono una vera e propria miniera di nutrienti. Una cornucopia di bontà e salute che troppo spesso gettiamo via. Ma vediamo meglio le proprietà di alcuni frutti e ortaggi comuni e come mangiare le relative bucce in modo sicuro e gustoso.
Il primo consiglio è di optare per alimenti biologici o non trattati, per evitare che la scorza trattenga pesticidi e sostanze chimiche. Le bontà certificate organiche, infatti, rispondono a requisiti piuttosto vincolanti in merito, lasciandoci più tranquilli sul consumo.
Arancia: nella scorza doppia dose di vitamina
La buccia dell’arancia è ricca di vitamina C e contiene inoltre fibre e antiossidanti, come i polifenoli. La scienza dice che un solo cucchiaio di scorza grattugiata può fornire una porzione significativa di vitamina C e addirittura più fibra rispetto alla polpa stessa.
Come mangiarla:
- grattugiata finemente (scorza) e aggiunta a insalate, yogurt, frullati o muesli;
- candita per ottimi dolci o snack vegetali;
- infusa in tè o tisane per sfruttare gli oli essenziali.
Buccia di mela: carica di vitamina C e potassio
La buccia della mela è forse una delle parti più nutrienti del frutto stesso. Di fatti, contiene più vitamina C rispetto alla polpa, oltre a vitamina A, vitamina K, potassio e fibre. Si parla di valori del 300 % in più di vitamina K e percentuale elevata di altri micronutrienti.
Come consumarla:
- la mela si può mangiare intera, senza sbucciarla, dopo averla lavata;
- le mele possono anche essere cotte al forno intere, con un pizzico di cannella;
- se ci piacciono i frullati, aggiungiamo le bucce per aumentare il contenuto di fibre.
Patata: ferro, magnesio e vitamina B6
Anche la buccia della patata è spesso sottovalutata. È infatti ricco di minerali come ferro, magnesio, potassio e può contenere vitamina C e vitamina del gruppo B , tra cui la B6. E apporta anche fibre e composti antiossidanti come flavonoidi e rutina.
Come mangiarla:
- cuocendo le patate in padella mantenendo la buccia, dopo averle lavate;
- preparando chips salutari al forno, tagliando le bucce e aggiungendo olio d’oliva e sale, cuocendole fino a che non risultano croccanti;
- aggiungendo la buccia tritata in minestroni o zuppe.
Kiwi: più fibra con la buccia
Può sembrare strano, ma anche la buccia del kiwi è commestibile e contiene una quantità maggiore di fibre rispetto alla polpa, oltre a folati, vitamina E, antiossidanti. La sua superficie può sembrare “difficile”, ma è meno coriacea di quanto si crede.
Come consumarla:
- laviamo il kiwi con cura per rimuovere peli e impurità, poi mangiamolo intero;
- se la texture non convince, tagliamo il kiwi a pezzi e aggiungiamolo al frullato con la scorza, per ottenere un apporto extra di fibra.
Banana: se matura, si può mangiare anche la buccia
La buccia della banana è ricca di nutrienti, quali fibre, potassio, magnesio, antiossidanti come flavonoidi e carotenoidi. In più, rientra tra gli alimenti che migliorano l’umore , in quanto contiene triptofano , che favorisce la produzione di serotonina.
Se abbiamo una banana matura, dato che la buccia del frutto acerbo può risultare fibrosa, ecco un’altra bontà che possiamo consumare intera.
Come mangiarla:
- se la buccia è morbida, possiamo lavarla, tagliarla a pezzi e inserirla in frullati o estratti di frutta e verdura;
- un’altra opzione è cuocere la buccia, ad esempio lessndola e riducendola in purea, un ottimo ingrediente per ricette dolci o salate, tipo il pane;
- si può anche infondere in acqua bollente per un delizioso tè di buccia di banana.
Alcuni consigli utili
Ora che sappiamo tutte queste nozioni, è il momento dei suggerimenti utili per trattare frutta e verdura nel modo giusto. Con le regole di buona cura degli ortaggi , non solo mangiare le bucce diventerà una salutare abitudine, ma potremo anche farlo in sicurezza. E quindi:
- prima di mangiare la buccia, è fondamentale pulirla sotto acqua corrente e, se possibile, usare una spazzola per rimuovere terra o residui;
- preferiamo alimenti biologici, per minimizzare l’esposizione a residui chimici e pesticidi;
- se non siamo abituati a mangiare la buccia, iniziamo in modo graduale, per limitare eventuali fastidi digestivi;
- un maggiore apporto di fibre richiede anche una buona idratazione, per questo non dimentichiamo anche di bere acqua;
- da ricordare anche che il metodo preferibile di consumo è a crudo, in quanto la cottura può alterare le vitamine.