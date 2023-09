Fuga da brividi: l'evasione del carcerato è rocambolesca

Arrivano dalla Chester County Prison nei pressi di Phoenixville, in Pennsylvania, le immagini dell’evasione di Danilo Cavalcante, condannato all’ergastolo per l’omicidio della sua ex fidanzata Deborah Evangelista Brandão.

L’uomo s’è arrampicato appoggiandosi con mani e piedi a due muri distanziato un metro e mezzo l’uno dall’altro, per poi salire sul tetto e saltare fuori dal carcere.

La polizia locale ha deciso di diffondere il video, insieme ad altri immagini, per avvisare la popolazione della fuga del pericoloso malvivente e permetterne il riconoscimento.

Video tratto da: Facebook.com/ChesCoDA