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VIRALI 28 LUGLIO 2026

Fulmine colpisce in pieno un razzo appena dopo il decollo

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Spettacolare ‘impatto’ nei cieli cinesi: un fulmine ha colpito il razzo Long March-3B circa 30 secondi dopo il suo decollo dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nel Sichuan, in Cina.

Nonostante sia stato colpito dal fulmine, il razzo è riuscito comunque a portare in orbita il satellite per trasmissioni che stava trasportando.

Una situazione simile si verificò quando il 14 novembre 1969 il razzo Saturn V della missione Apollo 12 fu colpito da due fulmini il 14 novembre 1969 a 36,5 e a 52 secondi dal decollo.

Le scariche elettriche del fulmine causarono un blackout temporaneo, la disconnessione delle celle a combustibile e l’accensione delle batterie di emergenza ma la missione riuscì a continuare senza problemi.

Video tratto da: PA / KameraOne

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