Fulmini nell'occhio dell'uragano Melissa: il video è ipnotico

I ricercatori del CIRA (Cooperitive Institute for Research in the Atmosphere Cooperative Institute for Research in the Atmosphere) hanno pubblicato uno spettacolare video dell’occhio dell’uragano Melissa che si sta muovendo nei cieli dell’Atlantico, video nel quale si può vedere un continuo susseguirsi di fulmini al centro del ciclone.

L’uragano Melissa, classificato di categoria 5, si sta avvicinando alla Giamaica con venti che superano i 265 km/h, piogge e onde oltre i 4 metri. Secondo i ricercatori, è la tempesta più devastante a colpire l’isola negli ultimi 174 anni

Video tratto da: Cooperative Institute for Research in the Atmosphere