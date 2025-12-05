Quando pensiamo alle tecnologie che potrebbero accompagnare l’uomo nei suoi futuri viaggi oltre l’orbita terrestre, immaginiamo robot intelligenti o complesse schermature progettate nei laboratori più avanzati del pianeta. Eppure, una delle soluzioni più promettenti potrebbe arrivare da un luogo decisamente inaspettato: le rovine di Chernobyl. Proprio lì, tra i resti del reattore danneggiato, cresce un fungo scuro che sembra aver imparato a trasformare le radiazioni in opportunità di sopravvivenza. E questa sua caratteristica potrebbe rivoluzionare la sicurezza degli astronauti e la progettazione degli habitat spaziali del futuro.

Lo studio sui funghi come alleato per i viaggi spaziali

La storia del Cladosporium sphaerospermum inizia negli anni ’90, quando alcuni ricercatori notarono delle chiazze nere sulle pareti del reattore di Chernobyl, un ambiente che, teoricamente, dovrebbe essere ostile a qualsiasi forma di vita. Da allora, diversi studi hanno provato a capire come questo organismo riesca non solo a sopravvivere, ma addirittura a crescere in luoghi saturi di radiazioni ionizzanti.

La risposta sembra risiedere nella melanina, un pigmento presente in grandi quantità nelle sue cellule. A contatto con le radiazioni, la melanina subisce una sorta di “attivazione”, modificando la propria struttura e permettendo al fungo di sfruttare quell’energia anziché esserne danneggiato. Alcune ricerche hanno definito questo processo come una possibile “radiosintesi”: un meccanismo che ricorda la fotosintesi delle piante, ma basato sull’assorbimento delle radiazioni invece che della luce solare.

Il dato più sorprendente è che, in presenza di livelli elevati di radiazioni, il fungo cresce di più e più velocemente. Non in modo uniforme, è vero, ma abbastanza da attirare l’attenzione della comunità scientifica, che ha iniziato a chiedersi se queste straordinarie capacità potessero avere un’applicazione al di fuori della Terra.

Ed è così che campioni del fungo sono arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nell’ambiente orbitale, esposto costantemente al bombardamento delle radiazioni cosmiche, il Cladosporium sphaerospermum ha dato il meglio di sé: i sensori hanno registrato una crescita ancora maggiore rispetto a quella sulla Terra e, soprattutto, una riduzione del flusso radioattivo nell’area circostante lo strato di fungo. Un risultato che ha aperto scenari decisamente affascinanti.

La loro applicazione nello spazio

Il potenziale di questo fungo nella progettazione di future missioni spaziali è enorme. Uno dei primi utilizzi ipotizzati riguarda proprio la creazione di schermi protettivi per astronauti e habitat extraterrestri. Invece di ricorrere a materiali pesanti e complessi da trasportare – come metalli o plastiche speciali – si potrebbe utilizzare una biomassa leggera, autorigenerante e capace di crescere direttamente sul posto.

Tra i vari vantaggi, questo approccio ridurrebbe drasticamente il peso da lanciare nello spazio, facilitando la costruzione di basi su Luna, Marte o altri corpi celesti. Inoltre, la crescita accelerata del fungo in ambiente spaziale potrebbe portare a strutture che si rinforzano da sole nel tempo, aumentando la sicurezza senza richiedere interventi esterni.

Un altro fronte di ricerca riguarda la possibile radiosintesi: se confermata, potrebbe trasformare il fungo in un elemento utile anche nei sistemi di supporto vitale, contribuendo alla produzione di energia in maniera biologica. Tutto ciò lo renderebbe una sorta di “tecnologia vivente”, capace di integrare protezione, sostenibilità e adattamento continuo.

Non mancano poi scenari più innovativi: la combinazione tra funghi e colture vegetali, ad esempio, potrebbe migliorare la crescita delle piante negli habitat spaziali, creando sistemi agricoli più resilienti e autonomi. Una prospettiva fondamentale per missioni di lunga durata.