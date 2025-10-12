In Giappone ci sono dei funghi che sono stati venduti a una cifra impressionante. La vendita da record è avvenuta durante la prima asta stagionale del mercato cittadino di Tambasasayama, nella prefettura di Hyogo. Qualcuno si è aggiudicato dei pregiatissimi funghi matsutake, ma perché valgono così tanto e chi potrà gustarli?

La vendita record dei funghi Matsutake

Otto funghi matsutake sono stati battuti all’asta alla cifra monstre di 850mila yen, pari a circa 4.850 euro. Ad aggiudicarsi il bottino, il cui costo elevato è stato spinto in parte anche dalle tradizionali “tariffe di congratulazioni” riservate al primo raccolto autunnale, è stato il celebre ryokan Kinmata, noto per la cucina giapponese raffinata, radicata nella tradizione locale.

L’asta di apertura del 2025 è arrivata con sei giorni di anticipo rispetto allo scorso anno, con i funghi messi in vendita ancora allo stadio di bocciolo, e una lunghezza compresa tra i 6,5 e gli 11 centimetri.

Il lotto, dal peso complessivo di 263,5 grammi, è risultato il più pesante tra i primi raccolti stagionali registrati dal 2018, anno in cui è stato inaugurato il mercato. Ottimista a questo riguardo il banditore e direttore del mercato di Tambasasayama, Tomoharu Iseki, secondo cui la stagione si prospetta abbondante grazie alle piogge cadute dopo la festività estiva di Obon, a metà agosto, con il terreno in montagna che ha mantenuto un buon livello di umidità, ideale per questa varietà di funghi.

Perché i funghi matsutake sono pregiatissimi

I funghi matsutake sono tra i più pregiati della cucina giapponese e, in genere, sono venduti a un prezzo compreso tra 100 mila e 150 mila yen al chilo, pari a un valore di 700 euro in media.

Tuttavia il valore del primo raccolto ha subito un’impennata durante l’asta, con il banditore che ha alzato rapidamente le offerte al suono della campana d’apertura.

Noritsugu Yoshimura, chef executive del Kinmata che si è aggiudicato gli otto funghi, ha dichiarato con soddisfazione: “Serviamo matsutake provenienti da tutto il Giappone, ma quelli coltivati qui si distinguono per aroma e sapore intensi”. Il ryokan prevede di servire i funghi alla griglia agli ospiti che pernottano nella struttura.

I matsutale sono funghi micorrizici diffusi in Asia, Europa e America settentrionale e sono particolarmente apprezzati in Cina e Giappone per il loro odore speziato. Grandi e con un cappello dal diametro tra gli 8 e i 20 centimetri, crescono sotto gli alberi nutrendosi di foglie morte o di altro materiale organico in decomposizione. Sono molto più pregiati dei più diffusi shiitake.

I funghi matsutake hanno la loro massima diffusione nel mese di ottobre. Essendo piuttosto difficili da raccogliere, il prezzo di vendita è piuttosto elevato.

Cos’è un ryokan?

I ryokan sono locande tradizionali giapponesi il cui stile è rimasto pressoché immutato nel tempo. Si ritiene che questo tipo di struttura risalga all’epoca Edo che va dal 1603 al 1868.

I letti tradizionali (futon), vengono sistemati dopo la cena, disponendo materassini, coperte e cuscini sui tatami. Solitamente la colazione del mattino e la cena vengono serviti nella camera che si occupa oppure in un’altra camera libera in modo da poter guardare il giardino da un’angolazione diversa.

La cucina non concede nulla agli usi occidentali ed è di solito di elevatissima qualità, molto raffinata e ricercata sia nei contenuti che nella curatissima estetica. Il servizio è completamente diverso da quello di un albergo occidentale. È estremamente personalizzato, cioè l’ospite viene affidato alle cure di una cameriera esperta (di solito anziana) che lo accompagna in camera, gli serve il tè di benvenuto, lo intrattiene per cercare di capirne le esigenze, raccoglie le ordinazioni per le bevande che accompagnano la cena.

Il ryokan Kinmata si trova nel centro di Kyoto ed è una struttura molto rinomata e ricercata dai turisti che vogliono vivere un’esperienza giapponese tradizionale.