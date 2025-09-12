Il fungo killer Candida auris si diffonde in Italia: allerta alta

Non è la prima volta che si sente nominare. Negli ultimi anni, l’Europa sta affrontando una crescente minaccia: la diffusione di un fungo killer conosciuto con il nome scientifico di Candida auris. Identificato per la prima volta nel 2009 in Giappone, si è diffuso in tutto il mondo e oggi rappresenta un pericolo concreto anche per l’Italia.

Chi ne entra a contatto, infatti, può contrarre problemi di salute anche di una certa entità, alcuni difficili da trattare. Conoscere il proprio nemico ed evitarlo, quindi, diventa l’unica strategia vincente e sicura. Vediamo di cosa si tratta e come ci si può difendere per evitare di dovere affrontare il peggio.

Cos’è il Candida auris, perché è pericoloso

Il fungo killer conosciuto come Candida auris non è altro che un lievito appartenente al genere Candida. Le conseguenze per chi viene contagiato sono gravi e, a differenza di altre specie di Candida, questa è molto insidiosa perché presenta una resistenza intrinseca a molte classi di antifungini, rendendo le terapie spesso poco efficaci. Inoltre, può sopravvivere sulle superfici per periodi prolungati, facilitando la trasmissione e la diffusione (anche con una certa velocità)

Oltre alla resistenza ai farmaci, è pericoloso perché non sempre è facile giungere a una diagnosi e a una cura tempestiva ed efficace. Il fatto che persista sulle superfici contaminate, poi, è una vera e propria minaccia per le categorie considerate a rischio. I luoghi maggiormente vulnerabili, infatti, paradossalmente, sono gli ospedali: pieni di pazienti con le difese immunitarie basse.

Le aree più vulnerabili

Secondo l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, tra il 2013 e il 2023 sono stati segnalati oltre 4mila casi legati al fungo killer Candida auris nei Paesi dell’Unione Europea. Soltanto due anni fa, 18 Paesi hanno riportato 1.346 casi, con l’Italia tra i cinque Paesi più colpiti, insieme a Spagna, Grecia, Romania e Germania. Oggi è tornato lo stato di allarme su larga scala e gli esperti sottolineano quanto sia importante prevenire e, eventualmente, intervenire tempestivamente per contrastare la pericolosità e una diffusione ancora maggiore.

“Il numero di casi è in aumento, le epidemie stanno aumentando di portata e diversi Paesi segnalano una trasmissione locale in corso – fanno sapere gli esperti dell’Ecdc – I risultati evidenziano l’importanza della diagnosi precoce e del controllo della trasmissione per evitare una rapida diffusione su larga scala”.

Come difendersi dalla Candida auris

Stare alla larga da questo fungo altamente pericoloso è la cosa migliore che si possa fare. L’igiene è al primo posto e quindi, un po’ come avveniva al tempo del Covid, lavarsi bene le mani è molto importante. Lo stesso vale per la pulizia: una casa, un ufficio e – in generale – luoghi puliti e disinfettati a fondo non sono terreni fertili dove può attecchire e trasformarsi in un pericolo reale.

In definitiva la consapevolezza, la diagnosi tempestiva e l’implementazione di misure efficaci di controllo delle infezioni sono essenziali per limitare la diffusione di questo fungo killer. Si inizia con la prevenzione e si continua circoscrivendo il problema per limitare i danni il più possibile.