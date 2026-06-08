Fuoco e fumo nello studio televisvo: lo stoico presentatore non si ferma

Fuoco e fumo nello studio? Lui non si ferma! Prova di ‘stoicismo’ del il meteorologo di KFSM Noah Simmons, che è rimasto in onda in diretta durante la copertura dell’allerta tornado dopo che una lampada aveva preso fuoco nello studio.

Nonostante il fumo sempre più presente nello studio, Simmons ha continuato a fornire aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche avverse per tenere informati il suo pubblico. Alla fine della trasmissione – trasmessa anche via radio – fortunatamente, fiamme spente e tutti sani e salvi. Compresi i telespettatori,

Video tratto da: IPA / KameraOne