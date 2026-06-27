Un furgone fermo sui binari, le barriere che si abbassano, alcune persone che provano a spingerlo via e poi l’arrivo del treno. È la sequenza, rapidissima e impressionante, ripresa dalle telecamere di sorveglianza a Witanow, in Polonia, dove il 24 giugno 2026 un convoglio pendolare ha travolto un mezzo per le consegne rimasto bloccato su un passaggio a livello.

Secondo quanto riferito dall’operatore ferroviario polacco Polskie Linie Kolejowe, il veicolo si trovava sulla linea tra Teresin Niepokalanow e Blonie. Il treno, in servizio tra Sochaczew e Minsk Mazowiecki, non è riuscito a evitare l’impatto. Le immagini mostrano alcuni automobilisti tentare di aiutare il conducente a spostare il furgone, ma quando diventa chiaro che il convoglio sta arrivando tutti si allontanano di corsa.

Il mezzo viene colpito nella parte anteriore e spinto via dai binari. L’urto è violento, ma per fortuna nessuno dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio del treno è rimasto ferito. La circolazione ferroviaria, però, è stata bloccata per oltre due ore.

L’errore da non fare sui binari

Il punto della vicenda è ciò che sarebbe stato possibile fare prima dello schianto: Secondo PLK, infatti, il conducente del furgone avrebbe cercato di spostare il mezzo invece di chiamare subito i soccorsi. In Polonia, ogni passaggio a livello è dotato di un adesivo giallo con un numero identificativo unico e il riferimento al numero telefonico d’emergenza: comunicarlo permette agli operatori di individuare immediatamente il punto esatto e fermare i treni sulla tratta interessata.

È una procedura pensata proprio per quei momenti in cui il panico rischia di far perdere secondi preziosi. Provare a spingere un veicolo può sembrare la reazione più istintiva, ma non è la più sicura. Se il mezzo non si muove subito, il tempo finisce in fretta e il rischio passa dalle lamiere alle persone. Un episodio molto simile mostra un treno che travolge un autoarticolato fermo al passaggio a livello: dinamiche diverse, ma stesso insegnamento di fondo, cioè non sottovalutare mai un veicolo bloccato sui binari.

Cosa fare se l’auto resta bloccata al passaggio a livello

La prima regola è uscire subito dal veicolo e mettersi al sicuro. Nessun tentativo di recuperare borse, documenti o oggetti personali vale il rischio di restare vicino ai binari. Anche se il treno non si vede ancora, potrebbe arrivare in pochi istanti e a velocità tale da rendere impossibile una frenata completa.

La seconda regola è avvisare immediatamente le autorità. In Italia il numero da chiamare è il 112, indicando con la massima precisione il luogo dell’emergenza. Se ci sono cartelli, codici identificativi del passaggio a livello, nomi di strade, stazioni vicine o riferimenti visibili, vanno comunicati subito. Più l’informazione è precisa, più rapidamente chi gestisce la rete può intervenire.

Se il veicolo è ancora in grado di muoversi, bisogna liberare l’area il prima possibile. In diversi Paesi le regole di sicurezza indicano che, in caso di emergenza, è consentito anche rompere o sfondare la barriera pur di uscire dai binari. Le barriere sono progettate per segnalare e delimitare, non per trattenere un mezzo in una situazione di pericolo.

Perché ogni secondo conta

Un treno non si ferma come un’automobile e anche quando il macchinista vede l’ostacolo e attiva la frenata, lo spazio necessario può essere molto lungo. Per questo la sicurezza ai passaggi a livello si basa soprattutto sulla prevenzione: non attraversare con le barriere in movimento, non fermarsi sui binari, non seguire altri veicoli se non c’è spazio oltre il passaggio.

Nel caso di Witanow, il furgone era ormai fermo e il margine di manovra si è ridotto rapidamente. Gli automobilisti che hanno provato ad aiutare si sono poi allontanati appena in tempo. Il fatto che non ci siano stati feriti rende l’episodio una tragedia sfiorata, ma le immagini mostrano bene quanto poco basti perché una situazione ordinaria diventi critica. Un altro video mostra una macchina bloccata sui binari mentre arriva il treno, confermando quanto questo tipo di emergenza sia più comune di quanto si pensi e quanto sia importante sapere prima come comportarsi.

Dopo l’incidente, PLK ha ricordato che l’adesivo giallo presente sui passaggi a livello polacchi serve proprio a ridurre i tempi di intervento. Nel solo mese di maggio, secondo l’operatore, sono arrivate 1.041 chiamate al 112 con l’utilizzo del codice riportato sullo sticker. In 27 casi questo ha portato alla sospensione immediata dei treni, mentre in 97 situazioni sono stati imposti limiti di velocità e ordini di procedere con cautela.