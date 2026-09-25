Una serie di incidenti che ha coinvolto più veicoli sul ponte della I-293 a Manchester, nel New Hampshire, ha causato la caduta di un furgone che, dopo aver sfondato un guardrail, è precipitato da un’altezza di 30 metri nel fiume Merrimack.

L’autista è rimasto ferito ma è riuscito a sfondare il parabrezza e ad arrampicarsi sul tetto del furgone in attesa dei soccorsi, che l’hanno poi tratto in salvo.

L’incidente ha coinvolto complessivamente sei veicoli, e oltre all’autista del furgone, altre 11 persone sono rimaste ferite, di cui 7 ricoverate in ospedale.

Video tratto da: IPA / KameraOne