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VIRALI 25 SETTEMBRE 2026

Furgone precipita nel fiume e l'autista si salva per miracolo

Redazione Virgilio Video

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Una serie di incidenti che ha coinvolto più veicoli sul ponte della I-293 a Manchester, nel New Hampshire, ha causato la caduta di un furgone che, dopo aver sfondato un guardrail, è precipitato da un’altezza di 30 metri nel fiume Merrimack.

L’autista è rimasto ferito ma è riuscito a sfondare il parabrezza e ad arrampicarsi sul tetto del furgone in attesa dei soccorsi, che l’hanno poi tratto in salvo.

L’incidente ha coinvolto complessivamente sei veicoli, e oltre all’autista del furgone, altre 11 persone sono rimaste ferite, di cui 7 ricoverate in ospedale.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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