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NEWS 29 LUGLIO 2026

Furti in stazione: così vi rubano il trolley

Redazione Virgilio Video

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Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia Ferroviaria nell’ambito dei controlli alla Stazione Centrale di Milano per episodi di furto e rapina.

Tra gli interventi, un uomo di 40 anni è stato fermato per una rapina impropria ai danni di un esercizio commerciale nella Galleria dei Mosaici. Poco dopo, due cittadini algerini sono stati arrestati per il furto di un trolley lasciato incustodito da una viaggiatrice: gli agenti li hanno bloccati mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva, poi restituita alla proprietaria.

Nella stessa giornata, la Polfer ha arrestato anche due donne bosniache accusate di aver sottratto denaro a una passeggera su un treno diretto a Venezia. Le due avrebbero approfittato della salita a bordo per aprire una valigia e rubare 330 euro, recuperati e restituiti alla vittima. Le operazioni rientrano nei controlli quotidiani per la sicurezza negli scali ferroviari.

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