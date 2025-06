Alla base delle fusa dei gatti ci sarebbero dei potenziali geni, è la scoperta di uno studio giapponese che potrebbe aiutarci a capire perché i nostri amici pelosi emettano questi brontolii di soddisfazione. Nonostante la lunga relazione dell’umanità con i gatti domestici (Felis catus), le fusa rimangono un mistero e il loro scopo è ancora oggetto di dibattito.

Lo studio sulle fusa dei gatti

Analizzando il DNA e il comportamento riferito dai proprietari di 280 gatti domestici, il biologo Yume Okamoto dell’Università di Kyoto e i suoi colleghi hanno identificato un gene legato alle fusa e ad altre forme di vocalizzazione felina.

È stato riportato che i gatti con geni del recettore degli androgeni di tipo corto facevano le fusa più spesso ai loro proprietari rispetto a quelli con geni di tipo lungo. È stato anche riportato che i gatti maschi con questo gene di tipo corto erano più vocali verso gli umani.

I recettori degli androgeni regolano principalmente il testosterone, quindi la lunghezza del gene probabilmente influenza i comportamenti correlati al testosterone, tra cui la vocalizzazione.

Esaminando questo gene in 11 specie di gatti, i ricercatori hanno scoperto che la versione lunga era presente solo nei gatti domestici. Persino i loro parenti più prossimi, il gatto pescatore (Prionailurus viverrinus) e il gatto leopardo (Prionailurus bengalensis), non presentavano la forma più lunga del gene, suggerendo che sia emerso durante la domesticazione dei gatti.

Quando i gatti fanno le fusa

Precedenti ricerche hanno scoperto che i gatti di razza pura hanno maggiori probabilità di avere il gene long-type rispetto ai gatti meticci, che spesso hanno iniziato la loro vita come randagi.

Pertanto, i ricercatori sospettano che i gatti allevati costantemente dagli esseri umani non dipendano così tanto dalla comunicazione vocale per la loro sopravvivenza, consentendo ai gatti con la variante genetica long-type di sopravvivere nella popolazione di razza pura.

“Questo risultato è in linea con l’associazione tra fusa e comunicazione vocale come strategie per cercare attenzione o supporto, a vantaggio della sopravvivenza attraverso le interazioni sia con i gatti che con gli esseri umani“, scrivono Okamoto e il suo team nel loro articolo.

I gatti fanno le fusa anche quando sono gravemente feriti, quindi alcuni ricercatori hanno proposto che le fusa possano essere anche un meccanismo di guarigione. Qualche anno fa, i ricercatori hanno scoperto che i cuscinetti mollicci delle corde vocali dei gatti producono vibrazioni a bassa frequenza senza contrazioni muscolari, quindi il rombo di 25-30 Hz è, in una certa misura, automatico.

Il meccanismo alla base delle fusa

Le fusa sono usate anche per le comunicazioni con altri animali. Per esempio è stato osservato come, già dal secondo giorno di vita, il gattino non potendo miagolare, durante l’allattamento faccia le fusa a bocca chiusa per esprimere alla madre il suo benessere, e come questa risponda facendo le fusa per tranquillizzarlo.

Lo stesso comportamento è osservabile quando la gatta si avvicina al nido o quando afferra alla collottola i gattini per spostarli.

I gatti domestici emettono dei suoni con una frequenza dalle 25 alle 150 vibrazioni in un solo secondo. Confrontando le fusa di un ghepardo (Acinonyyx jubatus) e di un gatto domestico (Felis catus) è stato rilevato che il primo emette fusa a una frequenza inferiore rispetto a quelle del gatto domestico, più piccolo ed esile, in grado di fare le fusa più “rumorosamente” e più a lungo.

Altri mistero che è stato risolto sui gatti è perché ci danno delle testate.