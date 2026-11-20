Essere seguite mentre si corre, anche in pieno giorno e in luoghi frequentati. È quanto è successo a Gaia Sabbatini, mezzofondista azzurra che ha raccontato pubblicamente le molestie subite durante alcuni allenamenti tra Roma e Birmingham. In più occasioni, uomini in bicicletta avrebbero continuato a seguirla nonostante lei si fermasse o cambiasse direzione. Episodi che le hanno provocato paura e che hanno modificato il suo modo di vivere la corsa.

Oggi presta maggiore attenzione a chi si trova alle sue spalle, evita i tratti poco frequentati e rinuncia ad ascoltare la musica per mantenere alta la percezione di ciò che accade intorno. La sua testimonianza ha riportato l’attenzione su un problema che riguarda molte donne, non soltanto le atlete professioniste: la difficoltà di allenarsi (o semplicemente camminare) all’aperto senza sentirsi esposte a molestie o comportamenti intimidatori.

Chi è Gaia Sabbatini

Nata a Teramo il 10 giugno 1999, Gaia Sabbatini è una mezzofondista italiana specializzata nelle gare di 800 e 1.500 metri. È una delle atlete più conosciute dell’atletica azzurra e ha conquistato risultati importanti a livello internazionale, tra cui il titolo europeo under 23 nei 1.500 metri nel 2021. Ha rappresentato l’Italia anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020, disputate nel 2021.

Oltre ai risultati sportivi, la sua popolarità è legata alla capacità di raccontare sui social la quotidianità degli allenamentie le difficoltà che accompagnano la vita di una professionista. La denuncia delle molestie ha dato visibilità a un problema che spesso rimane confinato nelle esperienze individuali.

I consigli per le donne che corrono da sole

Uno degli accorgimenti suggeriti dalla stessa Sabbatini riguarda la scelta del percorso. Per evitare di incorrere in gente malintenzionata, autrice di molestie, mentre si cammina o si corre da sole per strada, è meglio preferire strade conosciute, illuminate e frequentate. Si hanno maggiori possibilità di raggiungere rapidamente un luogo sicuro in caso di necessità.

È utile anche individuare in anticipo attività commerciali, bar o altri spazi aperti al pubblico lungo il tragitto, nei quali fermarsi se si avverte una situazione di pericolo.

Un altro consiglio riguarda la condivisione degli spostamenti. Prima di uscire, può essere meglio comunicare a una persona fidata il percorso previsto e l’orario indicativo di rientro. Attraverso le funzioni di localizzazione dello smartphone è inoltre possibile condividere la propria posizione in tempo reale, così da consentire a familiari o amici di seguire l’allenamento.

Anche la tecnologia può offrire un supporto aggiuntivo. Alcune applicazioni permettono di inviare rapidamente una richiesta di aiuto ai contatti selezionati, condividendo le coordinate GPS.

Attenzione all’ambiente e agli auricolari

Un’ulteriore precauzione riguarda l’ascolto della musica. Molte persone utilizzano gli auricolari per rendere più piacevole l’allenamento, ma isolarsi completamente dai rumori esterni può impedire di accorgersi tempestivamente di ciò che succede. ì

Chi non ci vuole rinunciare può utilizzare un solo auricolare, mantenere il volume basso oppure scegliere dispositivi che lasciano percepire i rumori ambientali. L’obiettivo è conservare una buona consapevolezza dello spazio circostante.

È consigliabile anche evitare di pubblicare in tempo reale sui social il percorso seguito, soprattutto quando si tratta di tragitti abituali. Condividere ogni giorno gli stessi orari e le stesse strade può rendere prevedibili gli spostamenti. Meglio pubblicare fotografie e dati dell’allenamento soltanto dopo essere rientrate.

Correre in compagnia e come comportarsi in caso di pericolo

Quando possibile, allenarsi con qualcun altro, un gruppo di runner o una società sportiva rappresenta un’ulteriore possibilità. La presenza di altre persone può ridurre l’isolamento e favorire la creazione di una rete di sostegno. Questo, naturalmente, non significa che una donna debba rinunciare a correre da sola: la libertà di praticare sport in autonomia deve essere garantita.

Se durante una corsa si ha la sensazione di essere seguite, è importante non ignorare il proprio disagio. Si può modificare il percorso dirigendosi verso una zona frequentata, entrare in un esercizio commerciale o avvicinarsi ad altre persone. Se qualcuno continua a seguire o intimidire, è preferibile evitare il confronto diretto e chiedere aiuto. In presenza di un pericolo immediato si può chiamare il 112, numero unico europeo per le emergenze.

Anche in assenza di un’aggressione fisica, è importante non minimizzare gli episodi di molestie, minacce o pedinamento. Segnalare quanto accaduto alle forze dell’ordine può essere utile, così come conservare eventuali elementi che documentino il comportamento.

La questione, però, non può essere risolta chiedendo soltanto alle donne di modificare le proprie abitudini. La sicurezza negli spazi pubblici riguarda l’intera collettività e richiede prevenzione, educazione al rispetto e interventi contro le molestie.

La testimonianza di Gaia Sabbatini ricorda proprio questo: nessuna donna dovrebbe essere costretta a rinunciare alla corsa, cambiare abbigliamento o vivere ogni allenamento con la paura di essere seguita. Le precauzioni possono aiutare, ma il diritto di praticare sport in libertà non dovrebbe dipendere dalla capacità di difendersi.