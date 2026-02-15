Caos dal veterinario, i gatti seminano il panico: il video virale

I gatti sono tra gli animali più amati dalle persone con quella loro aria sorniona, l’eleganza dei movimenti e lo sguardo tenero con cui convincono i proprietari a essere loro sudditi. A differenza dei cani, si sa che questa specie di felino è difficilmente addestrabile e mantiene sempre una sua indipendenza. Quando bisogna portare il proprio micio dal veterinario, si mette in conto che sarà un’odissea metterlo nel trasportino. Ma, alle volte, anche nella clinica può avere delle reazioni inaspettate. È quanto avvenuto in Cina, dove tre gatti hanno seminato il caos dal veterinario.

I gatti seminano il panico dal veterinario

Il 2 febbraio, in una clinica veterinaria nello Shandong, in Cina, alcuni gatti sono stati lasciati liberi in uno spazio ristretto. A un certo punto, e senza un apparente motivo, i mici hanno creato il caos nella stanza.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena con gli animali che iniziano a saltare ovunque, scappare e rompere cose.

Nelle immagini del video si vede un gatto rosso che salta prima sulla scrivania, poi supera lo schermo del pc e salta su un camice appeso. Nella stanza ci sono tre persone, probabilmente due veterinari e il proprietario dei gatti.

Mentre il gatto rosso continua a saltare ovunque e a graffiare qualsiasi cosa, arriva un gatto nero che finisce dentro il cestino dell’immondizia. Poi spunta anche un gatto bianco e i tre hanno continuato a saltare e scappare in ogni angolo della piccola stanza.

Inizialmente il personale si è coperto la testa e il volto per non essere graffiati dagli animali che sembrano impazziti, poi un medico riesce a catturare il gatto rosso e successivamente anche gli altri due e si è ristabilito l’ordine. Probabilmente i gatti, spaventati, una volta liberi hanno cercato a modo loro di fuggire dalla stanza.

Perché i gatti hanno paura del veterinario

Diversi studi hanno mostrato che circa il 65% dei gatti mostra segni da moderati a gravi di paura o ansia quando sono dal veterinario.

Nel gatto una prima azione che lo rende irrequieto è il confinamento nel trasportino. I mici non amano uscire dalla loro comfort zone e detestano entrare a contatto con altri animali, persone e ambienti sconosciuti. Un altro motivo di stress è causato dagli odori dovuti ai prodotti per la pulizia o i disinfettanti.

I gatti ritengono inoltre fastidiosa l’esposizione a superfici lisce o scivolose come le pavimentazioni o i tavoli da visita in metallo, odiano i movimenti rapisi e frettolosi e il contenimento fisico durante l’esame clinico e le manipolazioni

Cosa succede se un gatto ha paura

Se un gatto ha paura, reagisce istintivamente nascondendosi, fuggendo o mostrando aggressività difensiva (soffia, graffia, morde) per proteggersi.

Di solito tende ad avere le pupille dilatate, le orecchie abbassate o all’indietro, il pelo ritto (piloerezione), la coda tra le zampe e tremori.

In alcuni casi può immobilizzarsi, in altri miagolare intensamente o in casi estremi, defecare o urinare per lo spavento. Più spesso tenderà a scappare appena ne ha l’occasione, cosa che hanno tentato di fare di tre gatti della clinica privata in Cina.