In questi ultimi anni è diventato virale un fenomeno curioso: vari video mostrano felini domestici mentre mangiano tranquil­li, si voltano e vedono sul pavimento un cetriolo adagiato alle loro spalle. La reazione è di terrore, con salti improvvisi e fuga a gambe levate.

Se queste immagini da una parte divertono, dall’altra fanno sorgere una domanda seria: perché i gatti sembrano avere paura dei cetrioli? Gli esperti nel comportamento animale spiegano che dietro questa reazione ci sono ragioni istintive profonde.

Perché i gatti hanno paura dei cetrioli

La dottoressa Jill Goldman, dell’Università della California, esperta in comportamento animale, ha offerto una spiegazione interessante. In primo luogo, il cetriolo appare in modo improvviso in un ambiente considerato “protetto” dal gatto, come vicino alla ciotola del cibo.

Ciò basterebbe a destabilizzare la percezione di sicurezza dell’animale. In secondo luogo, potrebbe esserci un fattore evolutivo: il cetriolo, nella forma allungata e di colore verde scuro, potrebbe richiamare alla mente un serpente o un predatore simile.

La reazione di sobbalzo e fuga del gatto può quindi essere un residuo di comportamento ancestrale, che lo spinge a reagire a possibili minacce. In ultimo, la sorpresa gioca un ruolo importante: il gatto non si aspetta un oggetto insolito in un contesto familiare.

Il semplice fatto che si trovi alle spalle, mentre l’animale è concentrato sul suo pasto, rende il micio ancora più vulnerabile e suscettibile allo spavento.

Perché non dovremmo replicare l’esperimento in casa

L’effetto è comico, infatti sono innumerevoli i meme nati in rete a seguito dei video originali. Ma, va detto, ripetere esperimenti del genere in casa non è una buona idea. In primo luogo, sottoporre un animale domestico a uno spavento gratuito comporta un livello di stress inutile.

Il gatto non comprende che si tratta di uno scherzo e percepisce la situazione come reale pericolo, con possibili ripercussioni sul suo benessere e sulla fiducia che ripone nell’ambiente circostante. Come suggerito dall’esperta, è preferibile non tentare l’impresa.

In secondo luogo, la reazione del gatto potrebbe provocare incidenti: un salto improvviso può causare lesioni, magari urtando spigoli o, peggio, cadendo da un ripiano. Porre il micio in una condizione di allerta improvvisa non è divertente per lui e può essere pericoloso.

Ma esiste anche un risvolto etico: trattare un animale come oggetto di umorismo, sfruttando la sua paura, contravviene all’idea di rispetto e cura che dovrebbe guidare il rapporto tra noi ed i nostri amici a quattro zampe. Il benessere del gatto dovrebbe essere priorità assoluta, non parte del nostro divertimento.

In sintesi, la reazione dei gatti ai cetrioli può essere spiegata dalla combinazione di sorpresa, contesto protetto violato e richiamo a un possibile pericolo evolutivo. Ma anche se l’idea può sembrare innocente o divertente, provocare spavento al proprio pet è una scelta sconsigliabile.

Per il suo benessere, per la sua sicurezza e per la qualità del legame tra animale e famiglia umana, è meglio evitare questi scherzi. Ci sono alternative meno problematiche se vogliamo immortalare il nostro piccolo felino in scatti o video bellissimi.

Ci basta ammirarli quando dormono, fanno le fusa o la pasta sul plaid preferito o trovano posti impossibili per acciambellarsi. Per loro è vita di tutti i giorni, che non provoca ansie, mentre per noi può essere l’occasione discreta per avere ricordi che durano per sempre.