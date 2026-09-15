Avere un animale in casa viene spesso considerato un positivo per la crescita di un bambino. Prendersene cura, imparare a rispettarlo e costruire con lui un rapporto quotidiano può aiutare a sviluppare responsabilità, empatia e capacità di relazione. Ma quando si parla di animali domestici e salute mentale dei più piccoli, le cose potrebbero essere un po’ più complicate di quanto si pensi.

Uno studio condotto in Spagna e pubblicato sul World Journal of Pediatrics ha seguito per otto anni quasi 1.900 coppie composte da madri e bambini, cercando di capire se la presenza di un animale domestico potesse essere associata allo sviluppo emotivo e comportamentale durante l’infanzia.

Lo studio che rivoluziona il rapporto tra gatto e bambino in casa

La ricerca fa parte del progetto spagnolo Infancia y Medio Ambiente ed è particolarmente interessante per la durata del monitoraggio. I ricercatori hanno infatti osservato la crescita dei bambini per otto anni, raccogliendo informazioni attraverso le cartelle cliniche e questionari compilati periodicamente dai genitori.

L’obiettivo era valutare diversi aspetti dello sviluppo, tra cui lo stato emotivo, l’iperattività, i problemi di comportamento e le difficoltà nelle relazioni con coetanei e adulti. I dati sono stati poi messi in relazione con la presenza di animali domestici nella vita quotidiana dei bambini.

È proprio qui che emerge il dato sui gatti. Tra i 4 e i 5 anni, la convivenza con un felino è risultata associata a un aumento dei problemi comportamentali. Non significa, però, che sia stato dimostrato che il gatto sia la causa di questi problemi. Si tratta di un’associazione osservata all’interno dello studio e, come spesso accade nella ricerca scientifica, sono necessari ulteriori approfondimenti per capire quali fattori possano esserci dietro.

Anche perché il risultato non riguarda indistintamente tutta l’infanzia. L’effetto osservato è concentrato in una specifica fascia d’età e cambia quando si prendono in considerazione altri animali. I cosiddetti animali domestici “non tradizionali”, come criceti e pesci, sono infatti risultati associati a effetti positivi proprio nella stessa fase della crescita. I cani, invece, non hanno mostrato un’associazione significativa né positiva né negativa.

Una possibile spiegazione riguarda il modo in cui un bambino interpreta il comportamento dell’animale. Un criceto o un pesce, per esempio, può richiedere cure quotidiane ma interazioni relativamente semplici. Il gatto, al contrario, può avere comportamenti più difficili da decifrare per un bambino piccolo: può cercare il contatto, ma anche allontanarsi, evitare le attenzioni o reagire in modo che il bambino fatichi a interpretare.

C’è poi un limite importante da considerare: la ricerca ha coinvolto famiglie di sette regioni della Spagna. I risultati, quindi, non possono essere automaticamente estesi a tutte le famiglie e a tutti i contesti culturali.

Quali animali domestici sono i più sicuri per i bambini?

Non esiste un animale domestico perfetto per ogni famiglia. Per i bambini più piccoli, indicativamente fino ai 6 anni, possono essere più adatti alcuni animali di piccola taglia che vivono in gabbia o in ambienti controllati. Conigli, cavie, criceti e piccoli uccelli possono permettere al bambino di avvicinarsi al mondo degli animali domestici senza richiedere lo stesso livello di interazione di un cane o di un gatto.

I porcellini d’India, per esempio, sono generalmente socievoli e possono essere una presenza tranquilla in casa, anche se richiedono una gestione attenta dell’igiene e della loro sistemazione. Anche in questi casi, però, la presenza di un adulto resta fondamentale: un bambino piccolo non dovrebbe essere lasciato solo nella gestione o nell’interazione con un animale.

Quando i bambini crescono, anche cani e gatti possono diventare compagni importanti. Sono animali con cui è possibile costruire un rapporto più articolato e duraturo, ma proprio per questo richiedono maggiore impegno. Un cane ha bisogno di movimento, attenzioni e tempo; un gatto ha esigenze diverse, ma necessita comunque di cure, rispetto dei propri spazi e supervisione.

La sicurezza, quindi, non dipende soltanto dalla specie. Conta moltissimo anche il carattere del singolo animale e la capacità del bambino di riconoscere quando è il momento di lasciarlo tranquillo. Un bambino deve imparare che un animale non è un giocattolo e che anche un gesto apparentemente innocuo può provocare una reazione se l’animale si sente minacciato o infastidito.