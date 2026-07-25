I gatti sono famosi per la loro curiosità e per la capacità di cogliere ogni occasione che possa trasformarsi in un gustoso spuntino. Quando poi si trovano davanti a un pescato fresco, la tentazione diventa praticamente irresistibile. È proprio quello che è accaduto a Maltepe, un quartiere di Istanbul, in Turchia, dove un simpatico felino è diventato protagonista di un video che ha fatto sorridere migliaia di persone online. Le immagini mostrano due pescatori intenti a sistemare il pesce appena catturato all’interno di un grande contenitore. Convinto di poter approfittare di un momento di distrazione, il gatto si avvicina con estrema cautela, osserva la scena e prepara il suo piccolo colpo. Tuttavia, il piano non va come sperato: nel tentativo di impossessarsi del bottino, l’animale finisce per rovesciare il recipiente, facendo cadere il pesce e attirando inevitabilmente l’attenzione dei pescatori. La scena, tanto goffa quanto divertente, dimostra ancora una volta quanto i gatti sappiano essere determinati quando si tratta di procurarsi qualcosa di appetitoso. Secondo le informazioni diffuse dall’autore del video, l’episodio è avvenuto il 1° luglio 2026 e il protagonista della vicenda, fortunatamente, è rimasto illeso nonostante il tentativo di furto finito male.

Il gatto tenta di rubare un pesce

Nel filmato il gatto si muove con la tipica prudenza dei felini. Attende che i due pescatori siano concentrati sulle loro attività e, lentamente, si avvicina al grande contenitore nel quale è stato riposto il pescato della giornata. L’obiettivo sembra chiaro: afferrare uno dei pesci e allontanarsi prima che qualcuno possa accorgersi della sua presenza.

Per qualche secondo il piano sembra persino funzionare. Il gatto studia attentamente la situazione e cerca il momento giusto per entrare in azione. Ma la fretta e l’entusiasmo gli giocano un brutto scherzo. Nel tentativo di recuperare il pesce, urta il contenitore che perde l’equilibrio e si ribalta completamente.

Il rumore improvviso mette fine all’operazione “furtiva”. I pescatori si voltano immediatamente e il piccolo ladro viene colto sul fatto. Il pesce finisce a terra e il gatto, sorpreso dall’imprevisto, rinuncia rapidamente alla sua impresa. La scena dura pochi istanti ma è sufficiente per strappare un sorriso: il felino dimostra grande intraprendenza, ma anche una certa goffaggine che rende il video ancora più divertente.

Episodi come questo non sono rari nelle zone portuali di città come Istanbul, dove i gatti convivono quotidianamente con pescatori e mercati del pesce. Abituati alla presenza dell’uomo e agli odori del pescato fresco, imparano presto che vicino alle reti e ai secchi può sempre esserci un’occasione per racimolare qualcosa da mangiare.

Perché i gatti amano il pesce

Nonostante nell’immaginario collettivo il pesce sia considerato il cibo preferito dei gatti, la realtà è leggermente diversa. Gli antenati dei gatti domestici vivevano principalmente in ambienti desertici e si nutrivano soprattutto di piccoli mammiferi, uccelli e rettili. Il pesce, quindi, non rappresentava una parte significativa della loro dieta naturale.

Eppure molti gatti sembrano esserne irresistibilmente attratti. Secondo gli esperti, il motivo principale è legato all’intenso odore sprigionato dal pesce, particolarmente ricco di composti aromatici che stimolano il finissimo olfatto dei felini. Inoltre il pesce contiene proteine di alta qualità e grassi, elementi nutrizionali molto apprezzati da un carnivoro come il gatto. Anche la consistenza morbida di molti tipi di pesce lo rende facile da consumare e particolarmente appetibile.

Va però ricordato che il pesce non dovrebbe costituire l’unico alimento nella dieta di un gatto. Gli esperti spiegano che un’alimentazione equilibrata deve comprendere tutti i nutrienti essenziali, mentre un consumo eccessivo di pesce potrebbe provocare squilibri nutrizionali. Per questo motivo gli alimenti specificamente formulati per gatti contengono ingredienti bilanciati che garantiscono il corretto apporto di vitamine, minerali e aminoacidi indispensabili per la loro salute.

Nel caso del gatto protagonista del video, tuttavia, la spiegazione è probabilmente molto più semplice: davanti a del pesce appena pescato, il suo istinto e il profumo invitante hanno avuto la meglio sulla prudenza. Anche se il colpo non è andato a buon fine, il simpatico tentativo di furto ha regalato agli spettatori una scena tanto spontanea quanto esilarante, confermando ancora una volta quanto i gatti sappiano essere intelligenti, opportunisti e incredibilmente divertenti.

Credit: Eshab Cevik/Kameraone