Gatto vola dal 41° piano e si salva miracolosamente

Si suol dire che i gatti abbiano sette vite e in effetti quanto possiamo ammirare in questo video dà credibilità all’adagio: un micio è volato dal 41° piano di un grattacielo, salvandosi in modo incredibile.

Il video ha immortalato la scena da brivido quanto fortunata, almeno per il felino, che ha concluso il suo volo proprio sopra un grande ombrellone posizionato sotto l’edificio, ombrellone che ha attutito la caduta.

Il tessuto dell’ombrellone si infatti è teso sotto l’impatto, ammortizzando l’impatto e impedendo all’animale di sbattere direttamente al suolo.

Il gatto è poi rimbalzato leggermente prima di riprendere l’equilibrio e allontanarsi, apparentemente illeso nonostante l’altezza vertiginosa della caduta.

Il video si conclude con il gatto sdraiato su un fianco, apparentemente rilassato dopo la rovinosa caduta.

Video tratto da: IPA / KameraOne / Filmer @Nolan