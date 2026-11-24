Gemma Galgani lascia, almeno per una sera, lo studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi e Mediaset per accomodarsi su uno degli sgabelli più temuti e scomodi della televisione italiana. La storica dama del Trono Over è infatti tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, per rispondere alle domande della giornalista senza poter contare sulle consuete dinamiche del dating show di Canale 5. Un’occasione per conoscere più da vicino uno dei personaggi televisivi più riconoscibili del piccolo schermo, la cui popolarità è legata soprattutto alla lunga ricerca dell’amore davanti alle telecamere.

Nata a Torino nel 1950, è nel programma dal 2010

Nata a Torino il 19 gennaio 1950, Gemma Galgani ha alle spalle una vita professionale che, prima della notorietà televisiva, si è sviluppata soprattutto nel mondo del teatro. Dopo aver iniziato a lavorare al Teatro Alfieri, nella sua città, è arrivata a ricoprire il ruolo di direttrice, per poi trasferirsi al Teatro Colosseo, dove ha lavorato come direttrice di sala. Un’esperienza che le ha permesso di entrare in contatto con importanti protagonisti dello spettacolo italiano, tra cui Walter Chiari, Vittorio Gassman e Dalida.

La svolta nella sua vita è arrivata nel 2010, quando ha partecipato ai casting di Uomini e Donne. Da allora è diventata una presenza fissa del programma di Maria De Filippi, entrando nel parterre del Trono Over e conquistando una notorietà che, nel corso degli anni, ha superato i confini della trasmissione. Tra partecipazioni televisive, frequentazioni sentimentali e discussioni in studio, Gemma è diventata un volto familiare per il pubblico del pomeriggio di Canale 5. Nel suo percorso non sono mancate altre esperienze televisive, come Selfie – Le cose cambiano nel 2016 e una comparsata a Temptation Island nel 2018 per fare un saluto alla sua amica Ida Platano, oltre alle ospitate a Verissimo e al Maurizio Costanzo Show.

La ricerca dell’amore in tv

Se c’è un elemento che ha accompagnato Gemma Galgani durante la sua lunga permanenza a Uomini e Donne, è sicuramente la ricerca di una relazione sentimentale. In oltre quindici anni di trasmissione, la dama torinese ha conosciuto diversi cavalieri, dando vita a frequentazioni che hanno spesso attirato l’attenzione del pubblico. Tra le storie più note c’è quella con Giorgio Manetti, iniziata nel 2015 e diventata una delle vicende sentimentali più seguite del programma. In seguito Gemma ha frequentato anche Marco Firpo, con cui la relazione è proseguita tra il 2017 e il 2018. Altre conoscenze, come quelle con Ennio Zingarelli e Remo Proietti, hanno segnato le diverse tappe del suo percorso televisivo. Nonostante le delusioni e le numerose discussioni in studio, Galgani ha continuato a rimettersi in gioco, mantenendo vivo il desiderio di trovare un nuovo compagno. Oggi, a 75 anni, è ancora single e continua a sedersi nel parterre del Trono Over.