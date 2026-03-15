Prima dell’arrivo della primavera, chi ha un giardino si mette all’opera per curare le piante e preparare il proprio spazio verde al risveglio della natura e al fiorire dei fiori. In questo periodo, oltre agli alberi, tornano in attività anche gli animali andati in letargo. Gli esperti di fauna selvatica hanno invitato i giardinieri a praticare dei fori nelle recinzioni per tutelare una specie a rischio innocua e amatissima.

Perché fare un buco nella recinzione

I fori alla base delle recinzioni, prima dell’inizio della primavera, possono essere di grande aiuto per i ricci che iniziano a risvegliarsi dal letargo. Queste aperture, definite “autostrade“, forniscono ai piccoli animaletti un percorso sicuro per accedere a cibo e riparo.

In pratica si tratta di costruire una serie di varchi che attraversano siepi e recinzioni, formando percorsi sicuri che permettano ai ricci di spostarsi senza andare a finire nelle strade percorse dalle auto con il rischio di essere investiti.

Anton Baskerville, esperto di fauna selvatica di Woodlands.co.uk, ha spiegato che questa specie animale ama percorrere lunghe distanze per trovare cibo, partner e luoghi dove nidificare. “Negli ambienti urbani, recinzioni, muri e altre barriere possono limitare i loro movimenti, rendendo più difficile per loro soddisfare i bisogni primari”, ha detto.

Le “autostrade per ricci” permettono loro di spostarsi in sicurezza tra giardini e altri habitat, migliorando notevolmente le loro possibilità di sopravvivenza e riproduzione. La specie è infatti considerata a rischio di estinzione.

Gli esperti di fauna selvatica, per tutelare questi animali, hanno consigliato di creare un varco circolare di piccole dimensioni nelle recinzioni dei giardini.

Perché il riccio europeo è una specie a rischio estinzione

Nel 2024 il riccio europeo è entrato nella categoria delle specie “quasi minacciate” della Lista Rossa IUCN. Negli ultimi anni si sta infatti riscontrando un significativo calo della popolazione e le cause sarebbero legate agli investimenti stradali e all’agricoltura intensiva.

“Il riccio europeo – ha riferita all’AFP Sophie Rasmussen, ricercatrice della Wildlife Conservation Research Unit dell’Università di Oxford -, è molto vicino a essere vulnerabile e probabilmente rientrerà in quella categoria la prossima volta che lo valuteremo”.

La popolazione dei ricci europei si sarebbe dimezzata in metà dei Paesi che lo ospitano, tra cui Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Austria. Il declino stimato è tra il 35% e il 40% delle popolazioni nell’ultimo decennio. Nei Paesi Bassi, invece, è già considerato in via di estinzione.

Una delle principali minacce per i ricci sono le automobili. Il meccanismo di difesa di questi animali, quando si sentono in pericolo, è quello di arrotolarsi a palla, proteggendosi con le loro 8000 spine, e aspettare che il pericolo se ne vada da solo.

Questa strategia però funziona bene in natura, ma non ha alcun effetto contro un’automobile in corsa. Altri pericoli per la specie sono i pesticidi usati da agricoltori e giardinieri e un calo degli insetti che costituiscono gran parte della dieta del riccio, oltre che alla contrazione dei loro habitat sfruttati per l’agricoltura intensiva.

La situazione è poi aggravata dal fatto che, in media, i ricci vivono due anni e riescono a riprodursi una o due volte, dando alla luce tra i tre e i cinque cuccioli. Se la popolazione diminuisce, cala drasticamente anche la possibilità di accoppiamenti.