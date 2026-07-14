Giordana Angi potrebbe tornare ad Amici, ma questa volta non da concorrente. Secondo alcune indiscrezioni, la cantautrice sarebbe tra i nomi valutati per la nuova commissione di canto del talent di Maria De Filippi, in vista dell’edizione 2027. Il suo profilo viene accostato al posto lasciato da Anna Pettinelli, data in uscita dal programma dopo l’indiscrezione sul passaggio a Tale e Quale Show.

Al momento, però, il condizionale resta necessario: non c’è ancora un annuncio ufficiale della produzione. Il nome di Giordana Angi circola come possibile novità, insieme all’idea di una commissione di canto rinnovata. Se la scelta venisse confermata, per lei sarebbe per certi versi un ritorno: Giordana è una delle ex allieve che da Amici è riuscita a costruire un percorso riconoscibile anche fuori dal programma.

Chi è Giordana Angi

La cantautrice è nata a Vannes, in Bretagna, il 12 gennaio 1994, da madre francese e padre italiano. È cresciuta tra Francia e Italia, prima di stabilirsi ad Aprilia, nel Lazio. La doppia radice culturale ha sempre avuto un peso nella sua musica: scrive e canta in più lingue, con un’identità artistica che unisce pop, cantautorato e una forte componente autobiografica.

Il grande pubblico l’ha conosciuta nel 2019, quando ha partecipato alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In quell’edizione arrivò seconda, alle spalle di Alberto Urso, e vinse il premio della critica. Una posizione che le permise di uscire dal talent con un seguito molto solido e con una scrittura già definita, più vicina al mondo degli autori che a quello della semplice interprete. Da qualche settimana si vocifera dell’addio di Anna Pettinelli ad Amici e dei possibili sostituti, dove adesso si aggiunge anche anche il nome di Giordana.

Da Amici a Sanremo

Prima del talent, Giordana Angi aveva già incrociato il mondo di Sanremo. Nel 2012 ha partecipato a Sanremo Social con Incognita poesia, entrando poi nel percorso dei Giovani. Dopo Amici, invece, la sua carriera ha accelerato: l’album Casa ha consolidato il rapporto con il pubblico del programma, mentre Voglio essere tua ha raggiunto il primo posto nella classifica FIMI Album.

Nel 2020 è arrivata sul palco del Festival di Sanremo tra i Big con Come mia madre, brano intimo e personale. Uno dei motivi per cui il suo nome avrebbe senso come professoressa di canto è il lavoro dietro le quinte: Giordana Angi ha scritto per altri artisti e ha collaborato con nomi importanti e tra i brani legati alla sua penna ci sono pezzi per Tiziano Ferro, Nina Zilli, Alberto Urso e altri interpreti passati o vicini all’universo dei talent. Negli ultimi anni, poi, l’abbiamo spesso vista tornare nel pomeridiano di Amici nei panni di “insegnante” speciale, per brevi workshop con gli allievi su scrittura e accompagnamento musicale.

Il progetto internazionale e Sting

Negli ultimi anni Giordana Angi ha cercato di percorrere una strada sempre più internazionale: ha pubblicato musica in più lingue, ha lavorato tra Italia, Francia e Regno Unito e ha aperto concerti di artisti importanti. Il salto più riconoscibile è stato il legame con Sting (che ha a sua volta un legame speciale con il nostro Paese e persino una casa in Toscana): Giordana ha partecipato al suo tour come opening act e ha collaborato con lui nel brano Il nostro amore.