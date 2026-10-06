Oggi è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana, ma c’è una fotografia del suo passato che racconta una storia forse meno nota. Nel 2000, quando aveva appena 18 anni, Giorgia Palmas arrivò seconda a Miss Mondo, alle spalle di una ragazza indiana destinata a diventare una star internazionale di Hollywood: Priyanka Chopra. A distanza di 26 anni, l’ex velina torna al centro dell’attenzione per una notizia decisamente diversa. A 44 anni, infatti, ha annunciato di essere incinta del terzo figlio, il secondo insieme al marito Filippo Magnini. Un’occasione per ripercorrere la sua carriera, dagli esordi nei concorsi di bellezza alla vita familiare di oggi.

Giorgia Palmas è incinta: l’annuncio con Filippo Magnini

La famiglia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini si prepara ad accogliere un nuovo componente. La showgirl sarda, 44 anni, ha annunciato il 5 ottobre 2026 di essere nuovamente incinta, condividendo la notizia attraverso una serie di fotografie pubblicate insieme al marito.

Negli scatti compare il pancione della futura mamma, circondata dagli affetti più importanti della sua vita. Accanto alla coppia ci sono anche le due figlie di Giorgia, Sofia e Mia, protagoniste dell’annuncio familiare. Per Giorgia si tratta del terzo figlio, mentre per Filippo sarà il secondo. I due sono infatti già genitori di Mia, nata nel 2020.

L’annuncio è stato accompagnato da parole che raccontano lo stupore della coppia davanti alla nuova gravidanza. Giorgia e Filippo hanno descritto l’arrivo del bambino come una sorpresa capace di portare nuove emozioni nella loro famiglia. Al momento non hanno comunicato se aspettano un maschio o una femmina.

Quando Giorgia Palmas arrivò seconda a Miss Mondo nel 2000

Molto prima della popolarità televisiva e della storia d’amore con Filippo Magnini, Giorgia Palmas aveva già ottenuto un risultato importante in un concorso di bellezza internazionale. Era il 30 novembre 2000 quando la diciottenne sarda rappresentò l’Italia alla cinquantesima edizione di Miss Mondo, organizzata al Millennium Dome di Londra.

La competizione riuniva concorrenti provenienti da numerosi Paesi e si concluse con un risultato particolarmente significativo per l’Italia: Giorgia Palmas conquistò il secondo posto assoluto, ottenendo anche il riconoscimento di reginetta continentale europea.

Davanti a lei si classificò soltanto la rappresentante dell’India, Priyanka Chopra, anche lei appena diciottenne. Un nome che all’epoca non aveva ancora la notorietà internazionale che avrebbe conquistato negli anni successivi, prima nel cinema indiano e poi nelle produzioni hollywoodiane. Quella finale mise quindi a confronto due giovani donne destinate a intraprendere percorsi differenti nel mondo dello spettacolo.

Da Miss Mondo a Striscia la Notizia: la carriera di Giorgia Palmas

Il secondo posto a Miss Mondo rappresentò uno dei primi traguardi importanti della carriera di Giorgia Palmas, che negli anni successivi avrebbe trovato il successo soprattutto nella televisione italiana.

Nata a Cagliari il 5 marzo 1982, la showgirl divenne particolarmente popolare nel 2002, quando iniziò l’esperienza come velina mora di Striscia la Notizia, accanto alla collega bionda Elena Barolo. Quella coppia è rimasta tra le più riconoscibili del programma e ha contribuito a renderla un volto familiare al grande pubblico.

Dopo l’esperienza a Striscia la Notizia, ha proseguito il percorso televisivo partecipando a diversi programmi di intrattenimento, tra cui Paperissima Sprint e L’Isola dei Famosi, ampliando progressivamente la propria attività anche alla conduzione. Il legame professionale con Elena Barolo è un altro capitolo importante di quegli anni. Le due hanno condiviso il bancone del tg satirico ma anche successive esperienze lavorative.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, una famiglia che si allarga

Accanto alla carriera televisiva, negli ultimi anni Giorgia Palmas ha costruito una nuova fase della propria vita insieme a Filippo Magnini, ex campione del nuoto italiano. La loro relazione è iniziata nel 2018 e nel settembre 2020 è nata Mia, la prima figlia della coppia. Palmas era già mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini.

Nel maggio 2021 Giorgia e Filippo si sono sposati con rito civile, celebrando poi anche il matrimonio religioso nel 2022. Con la gravidanza annunciata nell’ottobre 2026, la famiglia si prepara dunque a un nuovo cambiamento: Sofia e Mia diventeranno entrambe sorelle maggiori.