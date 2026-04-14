Il 14 aprile si celebra la Giornata mondiale dei Quanti, un’occasione che può sembrare riservata agli addetti ai lavori ma che, in realtà, riguarda molto più da vicino la nostra quotidianità di quanto immaginiamo. La fisica quantistica, infatti, non è solo una teoria complessa fatta di formule e particelle invisibili: è il cuore di molte tecnologie che utilizziamo ogni giorno, dagli smartphone ai sistemi di navigazione. Ma per capire davvero perché questa ricorrenza è importante, bisogna partire dalle basi: cosa sono i quanti, perché la costante di Planck è così centrale e in che modo siamo entrati in quella che gli esperti chiamano “seconda rivoluzione quantistica”.

Cosa sono i Quanti e la costante di Planck

Quando si parla di “quanti”, si fa riferimento alla più piccola quantità possibile di energia. A differenza di quanto si pensava in passato, l’energia non scorre in modo continuo, ma a piccoli “pacchetti”, come se fosse divisa in unità minime indivisibili. Questo concetto ha cambiato radicalmente il modo di osservare il mondo microscopico, permettendo di spiegare fenomeni che prima risultavano incomprensibili.

L’idea fu introdotta all’inizio del Novecento dal fisico Max Planck, che ipotizzò per primo che l’energia fosse quantizzata. Da qui nasce uno dei pilastri della fisica moderna: la costante di Planck, indicata con la lettera h. Questa costante mette in relazione l’energia di una particella con la frequenza della radiazione elettromagnetica, diventando una sorta di “unità minima” dell’azione fisica.

In termini semplici, la costante di Planck stabilisce che esiste un limite oltre il quale non è possibile dividere ulteriormente l’energia. È proprio questa intuizione ad aver aperto la strada alla meccanica quantistica, una teoria che ha rivoluzionato la scienza mostrando, ad esempio, che la luce può comportarsi sia come un’onda sia come una particella. Un’idea che ancora oggi sfida l’intuizione, ma che è alla base di moltissime tecnologie moderne. La data per celebrare questa materia incredibile è stata scelta proprio per onorare la costante di Planck. Un numero le cui prime cifre sono 4,14 e che richiama, nel formato data statunitense (mese/giorno) la data del 4/14 – ovvero 14 aprile.

Cos’è la seconda rivoluzione quantistica

Se la prima rivoluzione quantistica ha permesso di comprendere le leggi fondamentali che regolano il mondo delle particelle, la seconda rivoluzione quantistica riguarda invece la capacità di sfruttarle in modo concreto. Oggi, infatti, non ci limitiamo più a osservare i fenomeni quantistici: siamo in grado di manipolarli direttamente.

Questa nuova fase si basa sul controllo di sistemi estremamente piccoli, come singoli atomi o fotoni, per utilizzare proprietà particolari come la sovrapposizione e l’entanglement. Si tratta di fenomeni che permettono, ad esempio, a una particella di trovarsi in più stati contemporaneamente o di essere collegata a un’altra anche a distanza, in modo apparentemente istantaneo.

Le implicazioni sono enormi. Le tecnologie nate dalla seconda rivoluzione quantistica includono computer quantistici, sistemi di comunicazione ultra sicuri e sensori di precisione mai vista prima. Non è un caso che governi e grandi aziende stiano investendo sempre di più in questo settore, consapevoli del potenziale trasformativo che queste innovazioni possono avere.

Allo stesso tempo, questa rivoluzione non riguarda solo la fisica, ma coinvolge anche informatica, ingegneria e medicina. È un campo fortemente interdisciplinare, che promette di cambiare radicalmente il modo in cui elaboriamo informazioni, proteggiamo i dati e affrontiamo le sfide tecnologiche del futuro.

Le applicazioni della fisica quantistica nella vita quotidiana

Anche se può sembrare distante dalla vita di tutti i giorni, la fisica quantistica è già ovunque intorno a noi. Molti degli strumenti che utilizziamo quotidianamente funzionano proprio grazie ai principi scoperti più di un secolo fa.

Un esempio evidente è l’elettronica: computer, smartphone e dispositivi digitali si basano sui transistor, componenti che funzionano secondo le leggi della meccanica quantistica. Senza queste scoperte, l’informatica moderna semplicemente non esisterebbe. Lo stesso vale per i laser, utilizzati in ambiti che spaziano dalla medicina alla lettura dei codici a barre, e per le fibre ottiche, che permettono la trasmissione rapida dei dati su cui si basa internet.

Anche l’illuminazione a LED è un’applicazione diretta della fisica quantistica, così come tecnologie più avanzate come la risonanza magnetica, utilizzata in medicina per ottenere immagini dettagliate del corpo umano senza ricorrere a radiazioni invasive. E non finisce qui: il sistema GPS, che utilizziamo ogni giorno per orientarci, si basa su orologi atomici estremamente precisi, resi possibili proprio dalle leggi quantistiche.