Ogni anno, quando il calendario si avvicina alla fine di gennaio, la domanda torna puntuale: “Sono arrivati i Giorni della Merla, ma sono davvero i più freddi dell’anno?” È un piccolo rito collettivo che si ripete in tutta Italia. I telegiornali ne parlano, i social si riempiono di meme sul freddo polare e i nonni tirano fuori proverbi antichi e storie. Eppure, dietro questa tradizione che affonda le radici nella cultura popolare e contadina, si intrecciano dati meteorologici, cambiamenti climatici e racconti tramandati nei secoli.

I giorni della merla 2026

Nel 2026 i Giorni della Merla cadono, come da tradizione, il 29, 30 e 31 gennaio. Sono queste le tre date che, secondo la cultura popolare italiana, segnano il momento più rigido e imprevedibile dell’inverno. Proprio nell’ultima settimana di gennaio, quest’anno, diverse regioni stanno registrando un’intensificazione del freddo e del maltempo, alimentando l’idea che la tradizione trovi una nuova conferma.

Eppure la meteorologia moderna invita alla cautela. Le rilevazioni degli ultimi decenni mostrano che il picco del freddo in Italia tende spesso a verificarsi intorno alla metà di gennaio, mentre verso la fine del mese le temperature possono già iniziare a risalire. Inoltre, il riscaldamento globale ha progressivamente modificato le medie stagionali: insomma gennaio non è più quello di una volta.

Questo però non significa che i Giorni della Merla abbiano perso il loro fascino. Al contrario, questi tre giorni continuano a essere un momento simbolico che determina la parte finale dell’inverno.

Perché si chiamano giorni della merla e quando cadono tipicamente

I Giorni della Merla cadono tradizionalmente negli ultimi tre giorni di gennaio: 29, 30 e 31. Il nome, però, è legato a una delle leggende più note della tradizione popolare italiana.

Secondo il racconto più diffuso, un tempo la merla aveva piume bianche. Per proteggersi dal freddo pungente di gennaio, si rifugiò con i suoi piccoli dentro un camino, rimanendovi per tre giorni. Quando uscì, il primo febbraio, il suo piumaggio era diventato nero a causa della fuliggine. Da allora – narra la storia – tutte le merle sono scure.

Oltre all’aspetto fiabesco, la tradizione attribuisce a queste giornate anche un valore “predittivo”: se i Giorni della Merla sono particolarmente freddi, la primavera arriverà presto e sarà mite; se invece risultano insolitamente tiepidi, l’inverno durerà ancora a lungo. Una sorta di barometro popolare che, pur non avendo basi scientifiche solide, continua a essere citato di generazione in generazione.

Quali sono le leggende popolari attorno a queste giornate

Le leggende sui Giorni della Merla non si fermano alla storia del camino. Esistono diverse versioni, alcune più fiabesche, altre con un sapore quasi storico.

Una variante racconta che gennaio, mese dispettoso e crudele, si divertisse a tormentare una povera merla scatenando tempeste ogni volta che usciva dal nido. Stanca delle continue gelate, l’uccellino fece scorte di cibo per restare al riparo fino alla fine del mese. Ma gennaio, offeso dall’astuzia della merla, chiese a febbraio tre giorni “in prestito” per scatenare un ultimo colpo di freddo. Da qui nascerebbero i famosi tre giorni finali.

Altre tradizioni, riportate già nel Settecento, collegano i Giorni della Merla al fiume Po. In una versione si racconta che proprio in quei giorni il fiume fosse così ghiacciato da permettere il trasporto di un pesante cannone soprannominato “la merla” da una sponda all’altra. In un’altra ancora, sarebbe stata una nobildonna, De Merli, ad attraversare il fiume ghiacciato per raggiungere il marito.

Al di là delle varianti, ciò che accomuna tutte queste storie è il simbolismo: la lotta contro il freddo intenso, la resistenza alle difficoltà, la speranza che dopo il gelo arrivi una stagione più luminosa. Anche se la scienza ha ridimensionato l’idea che siano davvero i giorni più freddi dell’anno, i Giorni della Merla restano un appuntamento culturale radicato nell’immaginario collettivo italiano.