Negli anni ‘70, Giovanna Nocetti, meglio conosciuta semplicemente come Giovanna, ha conquistato il pubblico italiano con la sua voce intensa e la sua interpretazione elegante della musica leggera. Dopo un periodo di grande popolarità, in particolare con il brano “Il mio ex”, la sua carriera ha subito una trasformazione che l’ha portata a esplorare nuovi ambiti artistici, dal teatro alla composizione. Ma che fine ha fatto oggi la celebre cantante? Vediamo il suo percorso dagli esordi fino ai suoi progetti più recenti.

Gli esordi e il grande successo con “Il mio ex”

Giovanna Nocetti nasce a Viareggio e fin da giovane dimostra una grande passione per la musica. Dopo aver mosso i primi passi nel panorama musicale, debutta negli anni ‘60, ma è nel 1970 che inizia a farsi notare al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Settevoci, condotto da Pippo Baudo.

La vera svolta arriva nel 1979, quando incide “Il mio ex”, una cover in italiano del brano brasiliano “Você abusou” di Antonio Carlos e Jocafi. Il testo, adattato in italiano da Paolo Limiti, racconta una storia d’amore finita, interpretata da Giovanna con intensità e raffinatezza. La canzone ottiene un enorme successo e rimane in classifica per due anni consecutivi, consolidando la sua notorietà nel panorama musicale italiano.

Negli anni successivi, Giovanna continua a pubblicare brani di successo e a partecipare a trasmissioni televisive, costruendo un repertorio che spazia tra la musica leggera e la reinterpretazione di classici italiani e internazionali. Tuttavia, con il passare del tempo, il suo percorso artistico si evolve, portandola verso nuovi orizzonti.

Il ritorno sulle scene, tra teatro, libri e composizione

Dopo il periodo di grande esposizione mediatica legato ai suoi successi musicali, Giovanna Nocetti inizia a dedicarsi ad altri progetti artistici. Negli anni ‘80, fonda la Kicco Music, una casa discografica indipendente che le permette di esplorare nuove sonorità e di promuovere generi diversi, tra cui l’opera e la musica classica. Questa scelta la porta a collaborare con numerosi artisti e a dedicarsi anche alla composizione musicale.

Parallelamente alla musica, Giovanna si avvicina al mondo del teatro, scrivendo e producendo spettacoli. Tra i suoi lavori più noti c’è il testo teatrale “La sottana”, che ottiene un buon riscontro e viene presentato con l’introduzione della scrittrice Dacia Maraini. La sua attività teatrale si estende anche alla regia, con la messa in scena di opere liriche come “Cavalleria rusticana” e “Pagliacci”.

Negli anni 2000, Giovanna torna alla ribalta con nuovi progetti musicali, tra cui una versione della Preghiera dell’Artista, eseguita nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma per l’Anno Giubilare. Nel 2022, pubblica un doppio album intitolato “Io Giovanna”, in cui omaggia grandi artiste come Milva e propone brani inediti e successi rivisitati.

Di recente, la cantante ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui Domenica In e Oggi è un altro giorno, dimostrando che la sua passione per la musica e per l’arte non si è mai spenta. Oggi Giovanna Nocetti continua a essere un’artista poliedrica e impegnata, tra musica, teatro e letteratura.