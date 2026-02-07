Scoperta incredibile riguardo a Giove, un nuovo studio rivela che è leggermente più piccolo e piatto di quanto gli scienziati pensassero. I ricercatori hanno utilizzato i dati radio della sonda spaziale Juno per perfezionare le misurazioni del pianeta più grande del sistema solare. “I libri di testo dovranno essere aggiornati”, ha affermato in una nota il coautore dello studio Yohai Kaspi, planetologo presso il Weizmann Institute of Science in Israele

La scoperta sulle dimensioni di Giove

La nuova ricerca ha mostrato che sebbene le differenze tra le misurazioni attuali e quelle precedenti siano minime, stanno migliorando i modelli dell’interno di Giove e di altri giganti gassosi simili al suo, al di fuori del sistema solare.

“Le dimensioni di Giove non sono cambiate, ovviamente, ma il modo in cui le misuriamo sì”, hanno sottolineato gli scienziati. Finora, la comprensione scientifica delle dimensioni e della forma di Giove si è basata su sei misurazioni effettuate dalle missioni Voyager 1 e 2 e Pioneer 10 e 11. Tali misurazioni, da allora adottate come standard, sono state eseguite circa 50 anni fa utilizzando segnali radio.

La missione Juno, che ha raccolto dati su Giove e le sue lune fin dal suo arrivo sul gigante gassoso nel 2016, ha raccolto molti più dati radio negli ultimi due anni. Con questi dati aggiuntivi, i ricercatori hanno ora perfezionato le misurazioni delle dimensioni di Giove fino a circa 400 metri in ciascuna direzione.

“Solo conoscendo la distanza da Giove e osservando la sua rotazione, è possibile determinarne le dimensioni e la forma”, ha affermato Kaspi. “Ma per ottenere misurazioni davvero accurate sono necessari metodi più sofisticati”, ha aggiunto.

Cosa rivela la sonda Juno su Giove

Nel nuovo studio, gli scienziati hanno monitorato il modo in cui i segnali radio provenienti da Juno e diretti verso la Terra si curvavano durante il passaggio attraverso l’atmosfera di Giove, prima di interrompersi quando il pianeta bloccava completamente il segnale.

Queste misurazioni hanno permesso al team di tenere conto dei venti del pianeta, che alterano leggermente la forma del pianeta gassoso. Quindi, hanno utilizzato queste informazioni per effettuare calcoli precisi sulla forma e le dimensioni del pianeta.

Grazie ai nuovi dati, il team ha calcolato che il raggio di Giove dal polo al centro è di 66.842 km, ovvero 12 km in meno rispetto alle misurazioni precedenti. Il raggio all’equatore appena calcolato è di 71.488 km, ovvero 4 km in meno rispetto a quanto si pensasse in precedenza.

“Questi pochi chilometri sono importanti”, ha affermato nella dichiarazione Eli Galanti, coautore dello studio ed esperto di giganti gassosi presso il Weizmann Institute of Science. “Spostare il raggio anche solo di poco consente ai nostri modelli dell’interno di Giove di adattarsi molto meglio sia ai dati gravitazionali che alle misurazioni atmosferiche”.

Secondo i ricercatori, le misurazioni aggiornate miglioreranno la nostra comprensione su Giove e aiuteranno gli scienziati a interpretare i dati provenienti dai giganti gassosi oltre il sistema solare.

“Questa ricerca ci aiuta a capire come si formano ed evolvono i pianeti”, ha affermato Kaspi nella dichiarazione. “Giove è stato probabilmente il primo pianeta a formarsi nel sistema solare – ha concluso – e, studiando ciò che accade al suo interno, ci avviciniamo alla comprensione di come il sistema solare e pianeti come il nostro si siano formati”.