Gli incidenti stradali sono un problema in tantissime città, soprattutto in quelle di grandi dimensioni. Le cause sono diverse e vanno dall’eccesso di velocità, alla guida in stato d’ebbrezza, al traffico. Di recente si è scoperto che una motivazione riguarda la direzione in cui si deve andare. Oltre il 60% degli scontri agli incroci riguarda le svolte a sinistra.

Per questo motivo, alcune città statunitensi, tra cui San Francisco, Salt Lake City e Birmingham, in Alabama, stanno limitando di girare a sinistra.

Il Dott. Vikash Gayah, professore di ingegneria civile alla Penn State University e direttore ad interim del Larson Transportation Institute, ha analizzato come girare in quella direzione agli incroci causi incidenti, peggiori il traffico e faccia consumare più carburante.

Quanto è pericoloso girare a sinistra agli incroci

Secondo il professor Vikash Gayah, quando si svolta a sinistra, bisogna attraversare il traffico in arrivo. Quando c’è il verde, bisogna attendere che si crei un varco tra le auto che vanno dritto prima di svoltare a sinistra. Se si valuta male la svolta, si rischia di urtare un’altra vettura o di essere investiti. Si tratta di un incidente obliquo, uno dei tipi di incidente più pericolosi.

Inoltre, mentre il conducente del veicolo che svolta a sinistra guarda il traffico in arrivo, dei pedoni potrebbero attraversare la strada in cui si sta svoltando. Spesso la persona alla guida non vede i pedoni, rischiando d’investirli.

Le svolte a destra, a differenza di quelle a sinistra, sono molto più sicure perché non entrano in conflitto diretto con il traffico.

I dati sugli incidenti agli incroci e nel girare a sinistra

Il professor Gayah riporta che circa il 40% di tutti gli incidenti si verifica agli incroci, di cui il 50% comporta feriti gravi e il 20% un decesso. Circa il 61% degli incidenti agli incroci riguarda una svolta a sinistra.

Quali limitazioni stanno introducendo le città

Per evitare incidenti, oltre per esempio a introdurre l’alcolock come previsto in Italia dal nuovo Codice della Strada, alcune città stanno implementando segnali che vietano la svolta a sinistra agli incroci dalle 7 alle 9, che è l’ora di punta del mattino, o dalle 4 alle 6, che è l’ora di punta del pomeriggio. A San Francisco, per esempio, Van Ness Avenue limita la svolta a sinistra durante i momenti di maggiore traffico.

In generale, le restrizioni si concentrano maggiormente su singoli incroci isolati, anziché, sull’intero centro città, mentre un intervento più esteso sula rete stradale del centro renderebbe il traffico più sicuro ed efficiente.

Anche le rotatorie possono essere una soluzione perché sono un modo per evitare le svolte a sinistra e sono sicure perché non c’è più bisogno di attraversare il traffico in senso opposto. Il problema è che s’ingorgano e che per installarle c’è bisogno di un ampio spazio.

Eliminando invece le svolte a sinistra, sicuramente si percorrerà più strada ma si impiegherà meno tempo per arrivare a destinazione perché si aspetterà meno tempo agli incroci. Secondo la ricerca di Gaya, nonostante i veicoli percorrano in media distanze maggiori con le svolte a sinistra vietate, consumano meno carburante, circa il 10-15% in meno per viaggio, perché si fermano meno agli incroci.