Giulia Provvedi potrebbe essere la prima concorrente del GF Vip 2026. Secondo quanto anticipato dal settimanale “Chi”, la cantante ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi sarebbe stata scelta per varcare per prima la porta rossa nella nuova edizione del reality, attesa a settembre e condotta da Ilary Blasi. Giulia è un volto già noto al pubblico televisivo, ma ha ancora una parte di racconto personale rimasta poco esposta.

Chi è Giulia Provvedi

Giulia Provvedi è conosciuta soprattutto come una delle due componenti de Le Donatella, il duo formato insieme alla sorella gemella Silvia. Le due sono diventate note nel 2012, quando hanno partecipato a X Factor nella squadra di Arisa.

Il progetto musicale, però, non ha avuto il percorso che le sorelle probabilmente immaginavano all’inizio. Dopo l’esperienza nel talent, Giulia e Silvia hanno provato a costruire una carriera discografica, ma la vera svolta è arrivata più tardi, in televisione.

Il nome Le Donatella è rimasto comunque il loro marchio più riconoscibile. Anche per questo, quando si parla di Giulia, il confronto con Silvia resta inevitabile: qui avevamo parlato di loro e vi avevamo mostrato l’armadio de Le Donatella.

Da X Factor a L’Isola dei Famosi

Dopo X Factor, il passaggio decisivo è stato L’Isola dei Famosi. In Honduras, Le Donatella hanno trovato una seconda occasione televisiva e l’hanno trasformata in popolarità. Per Giulia, in particolare, l’esperienza ha mostrato una personalità adatta alle dinamiche dei reality: energia, resistenza e capacità di entrare nei confronti con gli altri concorrenti.

Proprio quella esperienza potrebbe avere pesato nella scelta per il GF Vip 2026. I reality vivono di storie, sì, ma anche di caratteri capaci di creare relazioni, tensioni, alleanze e discussioni: Giulia aveva già dimostrato di sapersi muovere in quel tipo di contesto. Per Mediaset, quindi, sarebbe un profilo abbastanza familiare da essere riconoscibile, ma non così consumato da non avere più nulla da dire.

Perché sarebbe stata scelta per il GF Vip 2026

Il punto forte di Giulia Provvedi, in ottica GF Vip, è proprio il mix tra notorietà e parte privata ancora non del tutto raccontata. Il pubblico conosce il suo percorso con la sorella, l’esperienza nei reality e alcuni capitoli sentimentali, ma molto della sua vita resta meno esposto rispetto a quello di Silvia. La sorella, infatti, è stata spesso al centro della cronaca rosa per la lunga relazione con Fabrizio Corona e per vicende diventate materiale televisivo e mediatico. Giulia, invece, ha mantenuto un profilo più riservato. Di lei si ricorda soprattutto la storia con il calciatore Pierluigi Gollini, durata alcuni anni.

Il rapporto con Silvia e la piccola Nicole

La loro complicità è stata spesso uno dei punti più riconoscibili del duo, anche quando i percorsi personali hanno preso direzioni diverse. Nel racconto del GF Vip, potrebbe avere spazio anche il legame di Giulia con Nicole, la figlia di Silvia. Giulia è molto legata alla bambina, al punto da apparire quasi come una seconda mamma.

Il nodo Fabrizio Corona

C’è però anche un tema delicato: il possibile ritorno indiretto del nome di Fabrizio Corona. Corona è stato legato a Silvia Provvedi e, durante una precedente edizione del GF, entrò nella Casa per un confronto con lei, finendo poi al centro di un duro scontro con la conduttrice Ilary Blasi, di nuovo al timone del GF targato 2026.

Proprio questo potrebbe essere il punto più rischioso dell’ingresso di Giulia: qualsiasi riferimento alla vecchia relazione della sorella potrebbe riportare l’attenzione su una storia che Mediaset potrebbe preferire non riaprire, soprattutto dopo le tensioni e le polemiche che hanno coinvolto Corona negli ultimi mesi con il suo canale YouTube “Falsissimo”.