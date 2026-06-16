Giulia Stabile saluta Tu Sì Que Vales. Dopo svariate stagioni nel popolare show del sabato sera di Canale 5, la ballerina e conduttrice non sarà presente nella nella prossima edizione. A riportarlo è un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, secondo cui l’assenza della vincitrice di Amici sarebbe legata ai numerosi impegni professionali che la stanno portando in giro per il mondo. Una notizia che ha immediatamente acceso la curiosità dei telespettatori, soprattutto per capire chi potrebbe raccogliere la sua eredità all’interno del programma.

Giulia Stabile non torna a Tu Sì Que Vales: chi arriva al suo posto

Secondo quanto anticipato dal settimanale Chi nella rubrica “C’è Chi dice” firmata da Giuseppe Candela, Giulia Stabile non tornerà alla conduzione del talent questo autunno. Al suo posto sarebbe pronta a partire per questa avventura Elisabetta Canalis. L’assenza della ballerina sarebbe legata ai numerosi impegni professionali.

Giulia è impegnata da tempo nel tour mondiale di Rosalía, che si concluderà ufficialmente il 3 settembre 2026 a San Juan, Puerto Rico.

Elisabetta Canalis non sarebbe sola al timone del programma, ma affiancherebbe due volti ormai storici dello show, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, che dovrebbero essere regolarmente confermati anche nella prossima stagione. Nessun cambiamento, invece, sul fronte della giuria: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi dovrebbero tornare al loro posto, così come Sabrina Ferilli nel ruolo di amatissima portavoce delle giuria popolare.

La nuova edizione del talent show dovrebbe debuttare a fine settembre nel tradizionale appuntamento del sabato sera di Canale 5.

Il ritorno di Elisabetta Canalis a Mediaset

Vedere Elisabetta Canalis a Tu Sì Que Vales acquista ancora più valore alla luce delle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane. Una lotta tra Maria e Milly per aggiudicarsi il successo del Sabato sera del palinsesto autunnale.

Secondo un retroscena riportato da Vanity Fair e firmato da Santo Pirrotta, Milly Carlucci avrebbe tentato più volte di convincere la showgirl a entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Un corteggiamento televisivo che non avrebbe però portato ai risultati sperati, con Elisabetta Canalis che avrebbe preferito declinare l’invito. Elisabetta Canalis aveva già partecipato a Dancing With The Stars (Ballando con le stelle) negli Stati Uniti.

La showgirl avrebbe optato per la nuova opportunità offerta da Mediaset, un’esperienza sicuramente più stimolante che la vedrebbe parte integrante di una delle trasmissioni più seguite in Italia.

Negli ultimi anni la sua presenza sul piccolo schermo è stata più sporadica, con piccole apparizioni come co-conduttrice di una puntata di GialappaShow accanto a Mago Forest e la partecipazione come concorrente al game show Tilt – Tieni il tempo condotto da Enrico Papi.

Parallelamente, Canalis ha continuato a lavorare anche nel mondo del cinema e delle produzioni televisive, prendendo parte al film Come far litigare mamma e papà e al nuovo format Physical Italia: da 100 a 1, adattamento italiano del celebre programma internazionale.

Per questo motivo, un suo approdo a Tu Sì Que Vales rappresenterebbe un ritorno di grande visibilità e potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase della sua carriera televisiva.