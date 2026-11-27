Gli agenti di polizia di Stone Island, in Florida, hanno salvato una bambina di 6 mesi e un bambino di 8 anni su una sedia a rotelle, che si erano trovati in una casa in una zona allagata.

Intorno all’abitazione la famiglia e gli agenti hanno individuato degli alligatori in agguato: la polizia ha così fatto salire la neonata e il bambino a bordo di una zattera e li hanno guidati in salvo attraverso l’acqua.

Successivamente, gli agenti sono tornati e hanno tratto in salvo i rimanenti membri della famiglia.

Video tratto da: IPA / KameraOne