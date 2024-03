Dalle nobili origini, il nome deriva dal latino e significa fama, lode universale. Era assai comune nella Roma Antica, dove veniva utilizzato per elogiare persone illustri, il loro operato in battaglia o la loro reputazione.

Il nome era spesso dato alle figlie dei generali o di chi aveva conquistato vittorie o riconoscimenti prestigiosi.

Origine e diffusione

Il nome si è diffuso soprattutto a cominciare dagli ambiti cristiani, in riferimento alla gloria divina citata in diversi inni liturgici (come il “Gloria in excelsis Deo” e il “Gloria al Padre”).

Una spinta alla sua diffusione venne data dal cinema del XX secolo: da ricorda sono la diva Gloria Swanson, indimenticabile protagonista del film “Sunset Boulevard – Viale del tramonto”, e “Gloria”, film degli anni ’80 diretto da John Cassavetes interpretato da una combattiva Gena Rowlands.

Quando è l’onomastico

Gloria è un nome adespota, cioè è privo di una santa patrona. L’onomastico ricade quindi il 1º novembre, festa di Ognissanti.

Personalità di Gloria

Con un nome così, Gloria non può che essere una bambina di forte temperamento. È estroversa, simpatica, solare. Ama lo sport, le attività all’aria aperta e il contatto con gli altri. Sa essere un’ottima amica: su di lei si può sempre contare e ci sarà sempre per i propri affetti. Il carisma di Gloria non passa mai inosservato.

Ma non solo pregi: Gloria è lunatica, umorale. Guai a farle un torto, potrebbe volerci molto tempo prima che torni il sereno. Nei sentimenti è presente, fedele, romantica. Adora essere al centro dell’attenzione del partner ed essere oggetto di attenzioni e regali. Gloria è estremamente precisa, meticolosa a livelli maniacali. Ama l’ordine e la perfezione. Dove c’è lei nulla è fuori posto.

Che lavoro farà Gloria

Chi porta questo nome eccellerà senza problemi in tutti quei lavori legati al mondo del commercio, del design, dell’abbigliamento. Sì anche a professioni artistiche e che hanno a che vedere con l’interior design e i fiori.

Cosa dicono le stelle

Le persone chiamate Gloria sembrano avere un particolare legame con il segno del Leone. I nati sotto questo segno sono orgogliosi, egocentrici, ma anche generosi e magnanimi. Pongono se stessi sul trono e decidono chi degnare del proprio sguardo.

Il numero fortunato associato al nome è il 9, che nel Cristianesimo è il simbolo del miracolo in quanto quadrato di 3, della trinità e del sacrificio di Cristo per la salvezza di tutti gli uomini (nei Vangeli, Gesù viene crocifisso alla terza ora, corrispondente alle nove del mattino, comincia l’agonia alla sesta ora, e muore alla nona). Il colore preferito da Gloria è il verde. Va da sé che la pietra preziosa è lo smeraldo.