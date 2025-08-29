La sicurezza informatica è tornata al centro dell’attenzione a causa di un gigantesco attacco che ha messo in allarme oltre 2,5 miliardi di utenti Gmail in tutto il mondo. Un gruppo di hacker, noto come ShinyHunters, è riuscito a violare un database gestito da Google attraverso la piattaforma cloud di Salesforce, portando alla luce uno degli episodi più gravi nella storia recente dell’azienda. Anche gli esperti ci tengono a confermare che le password degli utenti non sono state direttamente rubate, i dati finiti nelle mani sbagliate rappresentano comunque un terreno fertile per nuovi tentativi di truffa.

Gmail sotto attacco, cosa è successo

L’attacco è iniziato a giugno 2025 e ha sfruttato una tecnica sempre più diffusa chiamata social engineering. In pratica, i cybercriminali hanno contattato un dipendente Google fingendosi membri del reparto IT e, attraverso telefonate molto convincenti, lo hanno indotto ad approvare un’applicazione malevola collegata a Salesforce.

Questo semplice errore ha aperto la porta agli hacker, che hanno così avuto accesso a una grande quantità di informazioni: non password o e-mail private, ma dettagli come nomi di aziende, contatti e note collegate. Dati che, da soli, potrebbero sembrare innocui ma che diventano armi preziose per i cyber criminali.

Da quel momento sono comparsi i primi effetti collaterali. Sul forum Reddit dedicato a Gmail, diversi utenti hanno segnalato un aumento sospetto di e-mail di phishing, telefonate fasulle e SMS ingannevoli. Molti truffatori si sono spacciati per dipendenti Google, chiedendo codici di accesso o inducendo gli utenti a reimpostare le proprie password con l’obiettivo di ottenere il controllo totale dell’account Gmail, con tutte le conseguenze del caso.

E le conseguenze non sono affatto trascurabili. Un account compromesso significa non solo perdere l’accesso a documenti, foto e ricordi personali, ma anche rischiare che vengano violati sistemi collegati come conti bancari o strumenti di lavoro.

Come proteggersi dai tentativi di truffa che potrebbero arrivare

Se da un lato Google ha rassicurato che le password non sono state sottratte, dall’altro gli esperti invitano a non abbassare la guardia. I dati rubati sono infatti sufficienti a costruire truffe estremamente credibili. Per questo motivo, gli utenti devono adottare alcune precauzioni.

La prima riguarda la sicurezza della password. È importante sceglierne una lunga, complessa e unica per Gmail, evitando combinazioni banali o già usate altrove. Ancora meglio, attivare l’autenticazione a 2 fattori o, se possibile, passare alle passkey, basate su impronta digitale o riconoscimento facciale, molto più difficili da aggirare.

Un altro consiglio è quello di diffidare dalle comunicazioni sospette. Che si tratti di un’e-mail, di una telefonata o di un SMS che sembra provenire da Google, è bene verificare sempre l’autenticità prima di fornire qualsiasi informazione. In caso di dubbi, è possibile rivolgersi direttamente ai canali ufficiali di Google.

Infine, un passaggio utile è quello di controllare se i propri dati siano finiti sul dark web tramite servizi di monitoraggio delle fughe di dati. Molte piattaforme, tra cui quelle suggerite da Google, permettono di ricevere notifiche in tempo reale in caso di esposizione.

Google, dal canto suo, ha già iniziato ad avvisare gli utenti potenzialmente coinvolti e ha rafforzato i sistemi di protezione.

Il caso Gmail dimostra ancora una volta che non serve rubare le password per creare seri danni: anche un semplice elenco di contatti può trasformarsi nella base per sofisticate campagne di phishing. Per questo motivo, la sicurezza online non può essere considerata secondaria. L’utente medio non ha idea di quanto della nostra vita sia contenuta all’interno di una e-mail.