La Grande Muraglia cinese è una delle attrazioni più conosciute al mondo, ma visitarla durante la stagione fredda può riservare qualche difficoltà. Lo dimostrano le immagini girate l’8 novembre 2026 a Pechino, dove diversi turisti sono stati ripresi mentre cercavano di attraversare un tratto innevato del monumento. Nel filmato si vedono uomini e donne procedere lentamente, aggrappandosi alle ringhiere metalliche lungo il percorso per mantenere l’equilibrio. Alcuni visitatori si muovono quasi spalla a spalla, mentre altri preferiscono avvicinarsi ai bordi per trovare un appiglio più sicuro.

Temperature artiche e lastre di ghiaccio: il rischio di cadere è altissimo

Durante l’inverno, le temperature nell’area di Pechino scendono regolarmente sotto lo zero, in particolare tra dicembre e febbraio. La neve e le successive gelate possono rendere insidiosi i percorsi della Grande Muraglia, soprattutto nei punti caratterizzati da scalinate e forti dislivelli. Quando la neve si scioglie parzialmente e l’acqua ricongela, infatti, sulla pavimentazione possono formarsi sottili strati di ghiaccio particolarmente difficili da individuare.

Il problema riguarda soprattutto i tratti montuosi, dove le pendenze aumentano la possibilità di perdere l’equilibrio. Le immagini dell’8 novembre mostrano proprio alcuni visitatori alle prese con una salita scivolosa, costretti a utilizzare le ringhiere per avanzare. Non è un caso che i responsabili dell’area turistica di Mutianyu, una delle sezioni più frequentate della Muraglia, abbiano già raccomandato in passato di servirsi dei corrimano e di camminare con cautela durante le giornate nevose.

Come si utilizzava la Grande Muraglia d’inverno in tempi antichi?

Le difficoltà legate alle condizioni climatiche non riguardano soltanto i turisti di oggi. Per secoli, la Grande Muraglia ha rappresentato un’importante infrastruttura militare e doveva essere presidiata anche durante i mesi invernali. I soldati incaricati della sorveglianza erano costretti a muoversi lungo camminamenti esposti al vento e alle basse temperature, mantenendo operative le postazioni di controllo e le torri di guardia.

La gestione della neve e del ghiaccio era quindi una questione importante anche per la sicurezza della struttura. Tra le soluzioni utilizzate per migliorare l’aderenza dei percorsi c’erano materiali come sabbia, terra e cenere, capaci di rendere meno scivolose le superfici. La manutenzione dei percorsi, inoltre, poteva richiedere la rimozione manuale degli accumuli di ghiaccio attraverso pale e altri strumenti da lavoro.

Un altro aspetto interessante riguarda la funzione difensiva delle condizioni invernali. In determinate circostanze, le superfici ghiacciate potevano trasformarsi in un ostacolo naturale per eventuali invasori, rendendo ancora più complicato raggiungere le parti esterne delle fortificazioni.

Oggi la struttura ha perso la sua originaria funzione militare ed è diventata un patrimonio storico e culturale visitato da milioni di persone. La sua conservazione, tuttavia, richiede ancora attenzioni particolari: infatti, è vietato utilizzare sale o altre sostanze chimiche per sciogliere il ghiaccio al fine di evitare di corrodere le antiche pietre.