Trovarsi nel mezzo di una forte grandinata mentre si è alla guida può trasformare in pochi istanti un normale spostamento in una situazione difficile da gestire. Il rumore dei chicchi sulla carrozzeria, la visibilità che diminuisce rapidamente e la paura che parabrezza e vetri possano danneggiarsi possono spingere a reagire d’istinto. Proprio in quei momenti, però, è importante evitare manovre improvvise e sapere come comportarsi: rallentare, aumentare la distanza dagli altri veicoli e, quando le condizioni lo richiedono, cercare un luogo sicuro in cui fermarsi. Ma non tutti i ripari sono adatti e alcune scelte apparentemente prudenti possono creare ulteriori pericoli.

Grandine mentre si guida: la prima cosa da fare

Quando una grandinata sorprende mentre si è già in viaggio, la priorità non dovrebbe essere salvare la carrozzeria, ma mantenere il controllo dell’auto e ridurre i rischi per chi si trova a bordo e per gli altri utenti della strada. La grandine intensa può infatti ridurre rapidamente la visibilità e rendere più difficile distinguere veicoli, segnaletica e ostacoli. Inoltre, le precipitazioni che accompagnano un temporale possono rendere la carreggiata più scivolosa.

La prima precauzione è quindi ridurre gradualmente la velocità, evitando frenate brusche e manovre improvvise. È utile anche aumentare la distanza dal veicolo che precede, perché in condizioni di scarsa aderenza lo spazio necessario per rallentare o fermarsi può aumentare.

Bisogna fermarsi quando grandina forte?

Se la grandinata diventa particolarmente intensa e la visibilità non consente più di procedere in condizioni di sicurezza, continuare a guidare può essere più rischioso che interrompere temporaneamente il viaggio. La soluzione è cercare un punto in cui sia possibile uscire regolarmente dalla carreggiata e attendere che la fase più violenta del temporale passi. Un parcheggio coperto, un’autorimessa o un’area di servizio dotata di una copertura possono offrire contemporaneamente un luogo sicuro per fermarsi e una protezione per il veicolo.

Il punto fondamentale è non far diventare la ricerca di un riparo per l’auto in un rischio maggiore: non bisogna arrestarsi improvvisamente sulla carreggiata soltanto per evitare che i chicchi colpiscano la carrozzeria, né effettuare manovre pericolose nel tentativo di raggiungere velocemente una copertura. In autostrada, inoltre, la corsia di emergenza non deve diventare un parcheggio improvvisato per proteggersi dalla grandine: il suo utilizzo è regolato dal Codice della Strada e deve essere legato a una reale situazione di emergenza.

Dove fermare l’auto durante una grandinata

Quando è possibile raggiungerlo senza effettuare deviazioni o manovre rischiose, un parcheggio coperto rappresenta chiaramente una delle soluzioni migliori. Anche autorimesse e strutture solide possono proteggere parabrezza, lunotto e carrozzeria.

Bisogna invece valutare con attenzione i ripari improvvisati: fermarsi sotto un albero durante un temporale, per esempio, non è necessariamente una buona idea: vento forte, fulmini e possibili cadute di rami possono creare un pericolo ulteriore. Lo stesso principio vale per qualsiasi struttura che non sia progettata come area di sosta. La priorità resta sempre trovare un luogo in cui il veicolo possa essere parcheggiato regolarmente e senza intralciare la circolazione.

Se non esiste nelle vicinanze un punto sicuro in cui fermarsi, è preferibile procedere con grande prudenza fino a quando non se ne trova uno, a condizione che la visibilità permetta ancora di guidare in sicurezza.

L’errore da evitare se arriva la grandine mentre guidi

Una grandinata violenta può generare un rumore molto forte all’interno dell’abitacolo e la preoccupazione per possibili danni può indurre a frenare bruscamente, cambiare corsia o fermarsi nel primo punto disponibile. Sono comportamenti che possono aumentare il rischio di incidente, soprattutto perché anche gli altri automobilisti potrebbero essere disorientati dalle condizioni meteorologiche.

Occorre quindi mantenere una guida prevedibile: rallentare progressivamente, lasciare maggiore spazio agli altri veicoli e utilizzare correttamente luci e dispositivi previsti dalle condizioni di visibilità. Anche cercare disperatamente un ponte, un cavalcavia o un’altra copertura può essere controproducente se per raggiungerla bisogna arrestarsi in una posizione pericolosa o intralciare il traffico.

Come proteggere parabrezza e carrozzeria dalla grandine

I chicchi più grandi possono provocare ammaccature sulla carrozzeria e, nei fenomeni più intensi, danneggiare parabrezza e altri cristalli dell’auto. Quando il veicolo è parcheggiato e non si dispone di un garage, possono essere utilizzati teli antigrandine specifici, progettati con uno strato imbottito per assorbire almeno parte dell’energia dell’impatto. Si tratta però di una soluzione preventiva: non bisogna scendere dall’auto nel mezzo di una grandinata violenta per tentare di sistemare una copertura.