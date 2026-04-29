Una violenta grandinata si è abbattuta su Springfield, Missouri, portando chicchi di grandine grandi come palle da baseball che hanno causato oltre 10.000 interruzioni di corrente, danneggiato centinaia di veicoli all’aeroporto e costretto alla chiusura numerose attività commerciali.

Ecco le immagini da brivido dell’effetto della grandinata sul parabrezza di un’auto, registrate dall’interno del veicolo, che sembra colpito da veri e propri proiettili di ghiaccio.

Video tratto da: IPA / KameraOne / Eric Gockel via Spectee