VIDEO
Cerca video
VIRALI 29 APRILE 2026

Grandine da paura: il parabrezza 'bucato' come da proiettili

Una violenta grandinata si è abbattuta su Springfield, Missouri, portando chicchi di grandine grandi come palle da baseball che hanno causato oltre 10.000 interruzioni di corrente, danneggiato centinaia di veicoli all’aeroporto e costretto alla chiusura numerose attività commerciali.

Ecco le immagini da brivido dell’effetto della grandinata sul parabrezza di un’auto, registrate dall’interno del veicolo, che sembra colpito da veri e propri proiettili di ghiaccio.

Video tratto da: IPA / KameraOne / Eric Gockel via Spectee

Grandine da paura: il parabrezza 'bucato' come da proiettili
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi