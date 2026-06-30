Quando i chicchi di grandine diventano grandi o cadono con molta intensità, possono danneggiare tetti, lucernari, tapparelle, tende esterne, pannelli solari, piante, mobili da giardino e automobili. Per questo conviene sapere prima cosa fare, senza aspettare che grandine e temporale siano già sopra casa.

Alcune misure di prevenzione richiedono manutenzione periodica, altre si possono mettere in pratica appena arriva un’allerta o quando il cielo comincia a peggiorare. L’obiettivo è ridurre tutto ciò che può rompersi, volare via o trasformarsi in un punto debole della casa.

Controllare tetto, grondaie e lucernari prima della grandine

Il tetto è una delle parti più esposte: tegole già mosse, coperture leggere, lucernari vecchi o pannelli non ben fissati possono subire danni maggiori in caso di grandine. Per questo è utile fare controlli periodici, soprattutto prima della stagione dei temporali più intensi.

Occhio anche alle grondaie: se sono ostruite da foglie, rami o detriti, l’acqua non defluisce correttamente e può accumularsi, aumentando il rischio di infiltrazioni. Una pulizia regolare aiuta a evitare che grandine e pioggia si trasformino in un problema più grande. Lo stesso vale per scarichi di terrazzi e balconi: devono restare liberi, perché durante un temporale il volume d’acqua può crescere molto rapidamente.

Finestre, tapparelle e tende esterne

Quando è prevista grandine, finestre e portefinestre vanno chiuse bene. Le tapparelle possono offrire una protezione in più, ma non sono indistruttibili: se sono vecchie, fragili o già danneggiate, chicchi molto grandi possono romperle. In ogni caso, chiuderle è spesso meglio che lasciare i vetri completamente esposti.

Le tende da sole, invece, vanno ritirate. Lasciarle aperte durante grandine o vento forte aumenta il rischio di strappi, rotture dei bracci e danni alla struttura. Anche ombrelloni, sedie leggere, vasi e piccoli arredi devono essere messi al riparo o fissati, perché durante un temporale possono muoversi e colpire vetri o ringhiere.

Auto e garage: cosa fare in caso di temporali e grandine

Se si ha un garage, la scelta migliore è usarlo appena c’è il rischio di grandine. In alternativa, si può cercare un parcheggio coperto o una zona protetta, evitando però di fermarsi sotto alberi instabili. Quando non c’è copertura, possono aiutare teli antigrandine specifici, più efficaci di coperte improvvisate perché pensati per assorbire parte dell’impatto.

Su questo punto può essere utile anche la guida su come proteggere l’auto dalla grandine, che ricorda quanto sia importante agire prima dell’arrivo del temporale e non quando i chicchi stanno già cadendo.

Giardino, balcone e oggetti esterni

Il giardino è spesso il punto più trascurato. Vasi, attrezzi, giochi per bambini, stendini, piccoli tavolini e decorazioni possono rompersi o essere spostati dal vento. Prima di un temporale intenso, conviene riporre gli oggetti leggeri in garage, cantina o in un angolo coperto.

Le piante più delicate possono essere protette con reti, teli traspiranti o coperture temporanee, purché siano fissate bene. Le coperture improvvisate, se lasciate libere, rischiano di volare via. Per orti e aiuole, le reti antigrandine sono una delle soluzioni più efficaci, soprattutto nelle zone in cui gli episodi sono frequenti.

Pannelli solari e impianti esterni

Chi ha pannelli fotovoltaici dovrebbe verificare periodicamente lo stato dell’impianto e dei fissaggi. Molti pannelli sono progettati per resistere agli agenti atmosferici, ma chicchi molto grandi possono comunque provocare danni. Dopo una grandinata intensa, è meglio controllare visivamente l’impianto da terra e, se si notano crepe o anomalie, chiamare un tecnico.

Lo stesso vale per antenne, parabole, climatizzatori esterni e pompe di calore. Tutto ciò che è fissato all’esterno deve essere stabile, perché grandine e vento possono mettere sotto stress supporti e staffe.

Cosa fare dopo la grandine: controlli e assicurazione

Quando il temporale è passato, la prima cosa è verificare eventuali danni senza esporsi a rischi. Non bisogna salire sul tetto se le superfici sono bagnate o scivolose: meglio fotografare ciò che è visibile da terra, controllare finestre, tapparelle, balconi, auto, giardino e possibili infiltrazioni.

Se ci sono danni, è utile conservare foto, video, preventivi e fatture. La documentazione è fondamentale per eventuali richieste all’assicurazione. A questo proposito, c’è una guida su come richiedere il risarcimento per danni da maltempo e grandine, un passaggio utile quando il problema non si limita a qualche ammaccatura.

La cosa più importante è non aspettare l’ultimo momento: quando il temporale è già iniziato, uscire per spostare l’auto o sistemare il balcone può essere pericoloso. Meglio prepararsi prima: pochi minuti di attenzione possono evitare costi, rotture e problemi molto più lunghi da risolvere.