Sovrappeso? Non proprio, anzi! Ecco la divertente storia di Pan Baobao, uno splendido leopardo diciannovenne idolo indiscusso dello zoo di Panzihua, in Cina, e dei relativi social.

Un paffuto leopardo di nome Clawhauser

Il grosso felino, sovrappeso, è diventato celebre nel 2024, quando i visitatori hanno paragonato la sua pancia enorme e il muso rotondo a Clawhauser, l’agente di polizia ghiotto di ciambelle nel film d’animazione Disney “Zootropolis”.

Per rispondere alle preoccupazioni legate al suo peso, i guardiani hanno sottoposto il leopardo a un programma dimagrante, aumentando l’attività fisica e raddoppiando le dimensioni del suo recinto. A febbraio 2025 i risultati della svolta erano evidenti: le riprese mostravano infatti il predatore decisamente più snello mentre si aggirava nel suo spazio ampliato.

Tuttavia, i visitatori giunti di recente sono rimasti sorpresi nel notare che il leopardo sembra aver riacquistato la sua tipica forma rotonda e diversi visitatori e follower dei social dello zoo hanno mostrato preoccupazione, suggerendo l’ipotesi che il leopardo dovrebbe saltare qualche pasto per tornare in forma.

Grasso? No: Pan Baobao gode di ottima salute

La risposta dei responsabili dello zoo è stata però sorprendente: gli addetti al fantastico felino hanno escluso ulteriori diete, spiegando che, a 19 anni, il leopardo ha un’età paragonabile a quella di un essere umano tra i 70 e gli 80 anni.

“Non è che non controlliamo la sua alimentazione; semplicemente sta invecchiando e non dovrebbe perdere peso – ha spiegato Zhang Songwen, rappresentante dello zoo – gli animali sono proprio come le persone: con l’avanzare dell’età, la loro pelle tende a rilassarsi“.

“A questa età, la cosa più importante è mantenere le sue condizioni fisiche e garantirne la salute. Non solo deve mangiare a sufficienza, ma deve anche ricevere un nutrimento adeguato“, ha concluso Zhang.

Attualmente, il leopardo consuma oltre 500 grammi di carne bovina al giorno, a cui si aggiunge del pollo per garantire una dieta equilibrata e nonostante i commenti dei visitatori sulla sua circonferenza apparentemente in aumento, i guardiani sostengono che il suo peso non sia cambiato in modo significativo.

Soprattutto, un recente controllo veterinario ha inoltre confermato che l’animale gode di buona salute. “Finché il suo peso rimane stabile e l’animale appare vivace, questa è la condizione ideale per lui”, ha ribadito Zhang.

Il leopardo viene comunque incoraggiato a fare movimento: i guardiani gli mettono a disposizione una palla grande con cui giocare e lo spronano a spostarsi all’interno del suo recinto. In passato, lo spazio a sua disposizione era stato ampliato fino a 45 metri quadrati, grazie alla rimozione delle recinzioni che separavano i recinti adiacenti, raddoppiando così l’area destinata all’attività fisica.

Intanto, nell’aprile 2025, le autorità turistiche locali hanno persino nominato il leopardo “direttore onorario del turismo”. Chapeau!

Video tratto da: IPA / KameraOne