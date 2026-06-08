Una vincita da mezzo milione di euro può cambiare la vita, ma nel caso di Imagbe Ehizomwengie, 36enne originario della Nigeria, la fortuna si è trasformata subito in una lunga vicenda giudiziaria. L’uomo aveva acquistato il Gratta e Vinci nel novembre 2025 a Pesaro, con i soldi raccolti chiedendo l’elemosina e facendo piccoli lavori da ambulante. Il tagliando si era rivelato vincente: 500mila euro. Ma il premio, almeno all’inizio, non poteva essere incassato.

Il motivo era legato alla sua posizione in Italia. Ehizomwengie era senza permesso di soggiorno e non poteva aprire un conto corrente a proprio nome, passaggio necessario per ricevere la somma. Da lì è iniziato un percorso complicato, fatto di ostacoli burocratici, ricorsi e tentativi di trovare una soluzione per non perdere una vincita che, sulla carta, era sua.

Il problema dei documenti

Secondo quanto ricostruito, il 36enne si trovava in Italia dal 2022 ed era irregolare da alcuni anni. Aveva presentato domanda di protezione speciale, ma la questura di Pesaro l’aveva respinta. Il caso sembrava bloccato in un paradosso: senza documenti non poteva incassare la vincita, ma senza poter dimostrare una stabilità economica era più difficile ottenere una regolarizzazione.

Il Gratta e Vinci è diventato il centro di una questione più ampia, in cui si sono intrecciati denaro, identità, documenti e diritto a restare in Italia. Storie di vincite improvvise spesso finiscono in cronaca per motivi inattesi: il caso di un Gratta e Vinci da 500mila euro rubato dopo la vincita è un episodio diverso ma utile a capire quanto un tagliando fortunato possa aprire scenari… molto più complessi del previsto.

L’amico, i soldi e la tensione

Per cercare di incassare il premio, l’uomo si sarebbe inizialmente affidato a un connazionale. La somma sarebbe stata riscossa tramite un’altra persona, ma in seguito sarebbero nate tensioni sulla disponibilità del denaro. Secondo le ricostruzioni, la situazione sarebbe poi stata ricomposta anche grazie a un accordo interno alla comunità nigeriana.

Una parte della vincita, circa 250mila euro, sarebbe stata trasferita sul conto di un cugino di Ehizomwengie. Quel denaro sarebbe servito per acquistare un negozio a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, dove il 36enne avrebbe potuto lavorare una volta ottenuti i documenti. Il punto, però, restava sempre lo stesso: per trasformare davvero quella vincita in una nuova vita serviva il via libera dello Stato.

La decisione del tribunale

La svolta è arrivata dal tribunale di Ancona, che ha ribaltato la decisione della questura e ha ordinato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. I giudici hanno valorizzato diversi elementi: il percorso di integrazione dell’uomo, la conoscenza della lingua italiana e l’assenza di precedenti penali. La sentenza ha cambiato il quadro: con il permesso di soggiorno, Ehizomwengie può finalmente regolarizzare la propria posizione, lavorare e accedere in modo pieno alla somma vinta.

Dal limbo alla possibilità di lavorare

Di solito si immagina il Gratta e Vinci come un momento rapido: si compra il biglietto, si scopre il premio, si incassa. Qui, invece, il passaggio dalla fortuna alla disponibilità concreta del denaro è stato lungo e pieno di ostacoli. Per Ehizomwengie, la vincita significa soprattutto la possibilità di uscire da un limbo amministrativo, ottenere documenti, avere un lavoro e provare a costruire una stabilità.

Le maxi vincite, del resto, hanno spesso un impatto che va oltre il denaro: la storia di una pensionata diventata milionaria con un Gratta e Vinci mostra il lato più immediato della fortuna; nel caso di Pesaro, invece, il premio è diventato anche la chiave di una battaglia legale. Il lieto fine, almeno sul piano legale, è arrivato con la regolarizzazione. Ora il 36enne può lavorare nel negozio acquistato con parte della vincita e gestire il denaro che gli spetta.