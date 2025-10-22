A Manhattan, nel centro di New York, c’è un allarme a causa di un grattacielo, il Park 432, che rischia di sgretolarsi. L’edificio è stato costruito una decina d’anni fa, ma già mostra gravi segni di degrado e se crollasse improvvisamente potrebbe mettere a rischio la vita di centinaia di persone. Ma come è possibile che una struttura realizzata non molto tempo fa possa essersi rovinata in così breve tempo?

Come è stato costruito il grattacielo 432 Park a New York

Il grattacielo 432 Park a New York è stato completato nel 2016 ed è una struttura di 96 piani e 426 metri di altezza.

A realizzarlo sono stati il costruttore Harry Macklowe e l’archistar uruguaiano Rafael Vinoly. Il super-edificio, con 125 appartamenti in vendita per decine di milioni di dollari, ha avuto tra i suoi inquilini diversi vip, tra cui Jennifer Lopez, la star del baseball Alex Rodriguez e il magnate del retail saudita Fawaz Alhokair.

Stando ai costruttori, l’edificio sarebbe sicuro, sebbene il New York Times parli di “danni e guasti ricorrenti“, tra cui ascensori che si bloccano, oscillazione eccessiva nel vento e infiltrazioni di umidità.

Gli esperti invece segnalano che senza una imponente e cospicua ristrutturazione, il palazzo potrebbe diventare inabitabile e, con il trascorrere del tempo, mettere anche a rischio i passanti per possibili distacchi di materiale dai piani alti.

Dai documenti consultati dal New York Times con un team di tecnici è emerso che, per la facciata esterna della struttura, è stato usato del calcestruzzo bianco.

Il colore comunemente grigio del calcestruzzo è dato dalla presenza di ossidi di ferro che solitamente è sottoposta a standard mondiali. Alterare tali componenti potrebbe avere reso meno resistente questo materiale, portando il grattacielo di lusso a degradarsi in breve tempo.

Secondo gli esperti consultati dal Nyt i progettisti potrebbero aver deciso di dare priorità all’estetica della struttura, menntendo in secondo piano la qualità e le esigenze strutturali della realizzazione dell’edificio.

Perché il grattacielo 432 Park rischia di crollare

In meno di dieci anni dalla costruzione, il grattacielo 432 Park di New York risulta stressato perché sottoposto a troppe sollecitazioni.

Jose Torero, esperto di ingegneria strutturale all’University College London, ha sottolineato che “un edificio di dieci anni non dovrebbe mostrare questo livello di deterioramento”.

L’esperto, in passato, ha studiato difetti di costruzione in grattacieli in varie parti del mondo e ha analizzato come tutto a 432 Park , a partire dall’aspetto esterno e passando per l’altezza e la sottigliezza, sia stato “spinto al limite”.

Nel 2025 l’edificio riporta centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancati nella facciata portante. Il grattacielo risulta traballante e poco sicuro e per questo il consiglio di amministrazione del condominio ha denunciato il team di costruttori con l’accusa di aver taciuto sui problemi strutturali che il progetto presentava.

Il grattacielo 432 Park è l’edificio residenziale più alto del mondo e il più snello della Grande Mela, ma fin dalle settimane successive all’inaugurazione, i residenti hanno segnalato tubature rotte, infiltrazioni e pavimenti scricchiolanti.

Per il momento i lavori di ristrutturazione sarebbero bloccati a causa di una disputa tra inquilini e costruttori in quanto la ristrutturazione abbasserebbe il valore dell’immobile. Secondo un’indagine di Marketproof, all’interno del complesso sono presenti 125 appartamenti che nel 2016 furono venduti per 2,5 milioni di dollari.

L’edificio attualmente è monitorato dal Department of Buildings, l’organo che ogni cinque anni ha il compito di verificare le condizioni degli edifici più alti di sei piani.

Gli esperti ritengono che il grattacielo non sia ancora a rischio crollo, ma il progressivo deterioramento della struttura potrebbe compromettere la sua funzionalità. Inoltre, con il passare del tempo e senza interventi, si potrebbe staccare materiale dai piani alti che metterebbe a rischio l’incolumità di eventuali passanti.