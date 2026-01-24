Negli ultimi giorni una teoria sensazionalistica è rimbalzata sui social. Il 12 agosto 2026 la Terra sperimenterebbe gli effetti della forza di gravità sospesa per 7 secondi, causando caos globale, milioni di vittime e collassi infrastrutturali. Secondo questa narrazione virale, una presunta iniziativa della Nasa chiamata Project Anchor starebbe preparando l’umanità a questo evento, senza però avvertire l’opinione pubblica. Tuttavia, si tratta di una bufala priva di fondamento scientifico.

L’ipotesi, che afferma l’esistenza di un documento trapelato nel 2024, racconta di un fenomeno dovuto all’intersezione di onde gravitazionali provenienti da buchi neri, con conseguenze catastrofiche. Si parla di 40–60 milioni di vittime, di oggetti che si librano in aria e di un’economia mondiale distrutta. È un racconto che ricorda più un film di fantascienza che la realtà della fisica.

Perché la perdita di gravità sulla Terra è impossibile

Il cuore della bufala sulla gravità sospesa che si verificherebbe il 12 agosto 2026 per appena 7 secondi si basa su un equivoco fondamentale. L’idea che questa forza abbia un ‘interruttore’ che possa essere spento o che possa sparire temporaneamente. In realtà, non si accende e non si spegne. Piuttosto è una manifestazione della presenza di massa/energia nello spaziotempo.

Secondo la teoria della relatività generale di Albert Einstein, la gravità deriva dalla curvatura dello spaziotempo causata dalla massa e dall’energia. Per farla sparire bisognerebbe eliminare la massa stessa della Terra, cosa ovviamente impossibile in un arco di tempo così breve.

La Nasa ha smentito la notizia: confermata la bufala

La Nasa ha chiarito che sulla Terra la gravità non può essere sospesa, né il 12 agosto 2026 né mai, nemmeno per 7 secondi. In una dichiarazione riportata da diversi media, un portavoce dell’agenzia ha sottolineato che “è determinata dalla massa del pianeta, l’unico modo per perderla sarebbe perdere massa”.

L’agenzia ha inoltre ribadito che un’eclissi solare totale — l’evento reale associato alla data del 12 agosto 2026 — non ha alcun effetto significativo sulla gravità terrestre. Si tratta di eventi astronomici prevedibili da decenni e non influenzano in alcun modo la quantità di massa del pianeta o la forza gravitazionale che esso esercita.

La perdita di gravità e le onde gravitazionali

Il racconto virale cita anche fenomeni reali come le onde gravitazionali, increspature dello spaziotempo generate da eventi estremi come la fusione di buchi neri. Sebbene siano state rilevate sperimentalmente, il loro effetto è estremamente debole e misurabile solo con strumenti ultra-sensibili. Non esiste alcun meccanismo noto per cui le onde gravitazionali possano ‘annullare’ la gravità terrestre o provocare un’assenza di attrazione gravitazionale percepibile.

In altre parole, anche se milioni di utenti hanno intercettato la notizia online, dal punto di vista fisico la gravità non può scomparire, nemmeno per pochi istanti. Questa storia è emblematica di come informazioni non verificate possano diffondersi rapidamente sui social media, specialmente quando combinano termini scientifici reali con narrazioni allarmistiche.

La scienza ha spiegazioni molto solide su cosa sia questa forza e sul fatto che non esistono fenomeni che possano farla sparire temporaneamente sulla Terra. Non c’è alcuna evidenza che il nostro pianeta la perderà per sette secondi il 12 agosto 2026. Possiamo affrontare quella data sapendo che la fisica che regola il nostro pianeta è stabile e ben compresa dagli scienziati.