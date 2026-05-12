Grida di dolore sul palco: pop star colpita da raggio laser

Brutta esperienza per la pop star taiwanese Cyndy Wang: la cantante, con milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming, è stata colpita alla gamba da un raggio laser durante il suo concerto a Shenzhen, nel Guangdong, in Cina.
Il filmato mostra la cantante 43enne venir colpita dal raggio laser sulla parte posteriore della gamba, gridare di dolore, per poi allontanarsi, massaggiandosi la gamba e riprendendo a cantare con estrema professionalità.
Dopo il concerto, l’organizzatore s’è scusato con la pop star, ammettendo gravi negligenze nella sicurezza dei laser presenti sul palco, che fortunatamente non hanno causato gravi ferite alla cantante.
Video tratto da: IPA / KameraOne