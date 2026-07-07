È stato demolito il viadotto “San Lorenzo” sulla E78 Grosseto-Siena, nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico”. Lo ha reso noto Anas. L’operazione, si spiega in una nota, è avvenuta mediante una tecnica di brillamento controllato, che ha previsto l’impiego di 89 kg di esplosivo.

La demolizione del viadotto San Lorenzo

Il 6 luglio è avvenuta la spettacolare demolizione del viadotto San Lorenzo, nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 di Paganico (E78 Grosseto-Siena).

Anas ha eseguito le operazioni di demolizione sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento. La demolizione è stata eseguita con l’uso di esplosivo sotto la direzione di Anas, a cura dell’impresa appaltatrice Ati Itinera Monaco e dell’impresa specializzata Nitrex.

Il viadotto, lungo 167 metri, sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto.

Il lotto 4 interessa complessivamente un tratto di 2,8 km e congiunge due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro.

Gli interventi comprendono otto viadotti per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.

Le immagini della demolizione

Anas ha diffuso un video con le immagini della demolizione. Un forte boato e poi il crollo della struttura che ha provocato una fitta nuvola grigio scuro.

Il brillamento è stato ripreso da più angolazioni, sia dall’alto che dal basso. A dare il via all’operazione è stato il suono di un corno fatto fischiare da uno degli addetti.

Nelle immagini si vedono anche le fasi di preparazione per l’esplosione che ha fatto crollare il viadotto. Al momento dei vari scoppi si sono sentiti diversi boati, poi forti palle di fuoco e la struttura che cede trasformandosi in macerie.

La demolizione del viadotto San Lorenzo rappresenta un nuovo avanzamento nel percorso di ammodernamento della Grosseto-Siena, un’opera strategica attesa da anni che punta a migliorare sicurezza, fluidità del traffico e collegamento tra la costa tirrenica e l’entroterra toscano.

Come riporta La Nazione, l’intervento ha ricordato quello eseguito ad aprile con la demolizione del viadotto La Coscia, anche il quel caso è stato necessario un intervento che ha richiesto grande professionalità e pianificazione da parte di addetti ai lavori specializzati, in questo tipo di operazioni.

Il viadotto San Lorenzo, commissionato dalla società Autostrada dei Fiori S.p.A., fu progettato dall’ingegnere Silvano Zorzi e costruito dall’impresa Di Penta. I lavori ebbero inizio nel 1967 e si conclusero nel 1969.

Si trattata di un viadotto di 805,20 m di lunghezza, in calcestruzzo armato, a 15 campate di luce variabile. Di queste, le 6 campate maggiori avevano luce di 82 m ed erano gettate a sbalzo a partire dalle pile centrali con il sistema autoportante Dywidag; le campate minori erano invece costituite da travi precompresse sistema BBRV, semplicemente appoggiate sulle pile.

L’impalcato, unico per entrambe le carreggiate, aveva una larghezza di 19,28 m. L’altezza massima del viadotto era di circa 70 m.