Momenti di paura a Brickell, quartiere di Miami, in Florida, dove una gru utilizzata per un cantiere è improvvisamente crollata, facendo precipitare il proprio braccio direttamente nella piscina di un edificio residenziale. L’incidente è avvenuto il 7 agosto 2026 ed è stato ripreso da un edificio vicino da una persona che stava documentando da alcuni giorni i progressi dei lavori di costruzione. Le immagini mostrano il momento in cui la struttura cede e il lungo braccio della gru si abbatte sull’area della piscina. Secondo quanto riferito dal testimone che ha realizzato il video, fortunatamente non sono state segnalate persone ferite a causa del crollo.

Il crollo improvviso della gru a Brickell

La scena si è verificata durante i lavori di costruzione a Brickell, una delle zone di Miami caratterizzate dalla presenza di numerosi edifici residenziali e cantieri. La persona che ha filmato l’incidente si trovava in un edificio nelle vicinanze e stava registrando l’avanzamento dei lavori da diversi giorni. Proprio durante il terzo giorno di riprese, però, la situazione è cambiata improvvisamente: la gru ha iniziato a cedere fino a collassare.

Il filmato mostra il momento più impressionante dell’incidente. Il braccio della gru, dopo il cedimento della struttura, si è abbattuto verso il basso, finendo nell’area della piscina situata ai piedi di un edificio residenziale. Dalla posizione del testimone, la scena è stata osservata dall’alto e ripresa nel momento esatto in cui la struttura è precipitata. Le immagini restituiscono la rapidità con cui si è verificato il crollo, trasformando in pochi secondi una normale giornata di lavori in un episodio potenzialmente molto pericoloso.

Secondo quanto riportato dalle fonti locali, non sono stati segnalati feriti in seguito all’incidente. Questo elemento ha evitato che il crollo si trasformasse in una tragedia, considerando che la gru è precipitata in un’area appartenente a un complesso residenziale. Le autorità hanno quindi dovuto fare i conti soprattutto con le conseguenze dell’impatto e con la presenza della struttura crollata all’interno dell’area della piscina.

Il braccio della gru precipita nella piscina

Il dettaglio che rende particolarmente spettacolare l’episodio è proprio il punto in cui è finita la parte della gru precipitata. Il braccio ha raggiunto infatti la piscina di un edificio residenziale, causando un impatto ripreso chiaramente dalla telecamera del testimone. Il video permette di seguire l’intera sequenza dalla distanza di sicurezza dell’edificio da cui è stata effettuata la registrazione.

Le immagini sono state realizzate il 7 agosto a Miami e documentano un incidente avvenuto nel cuore di Brickell. La persona che stava filmando aveva iniziato a documentare i lavori di costruzione nei giorni precedenti e si è trovata così a riprendere anche il momento del cedimento. Nel video, il crollo avviene in maniera improvvisa e il braccio della gru finisce nell’area della piscina sottostante.

Al momento, l’aspetto più importante è che non risultano persone ferite. La dinamica dell’incidente ha comunque attirato l’attenzione proprio per la posizione della gru e per il fatto che il suo braccio sia precipitato all’interno di un’area residenziale. Il filmato rappresenta così una testimonianza particolarmente significativa dell’accaduto, mostrando da vicino la rapidità con cui una struttura di grandi dimensioni può cedere durante un cantiere.

Il crollo della gru a Brickell si è dunque concluso senza vittime o feriti segnalati, ma con una scena decisamente impressionante: il braccio della struttura è finito nella piscina di un edificio residenziale, sotto gli occhi della persona che stava riprendendo i lavori da un palazzo vicino. Un episodio che, grazie alle immagini registrate in quel momento, ha permesso di documentare l’esatta dinamica del cedimento.

Video tratto da: KameraOne/Aeko_oficial